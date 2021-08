Siamo tutti d’accordo che l’insalata di riso è il piatto tipico dell’estate, fresco, sfizioso e pratico: è impossibile farne a meno.

L’insalata di riso è un piatto completo dal punto di vista nutrizionale ed è comodo da portare in spiaggia, in piscina o in ufficio.

3 insalate di riso veloci e facili perfette da preparare per rinfrescarci d’estate

Per abbinare gusto e salubrità, potremo preparare un’insalata di riso con ceci e zucchine, a cui possiamo aggiungere delle spezie per dargli ancora più sapore.

Basterà cuocere del riso nell’acqua bollente salata e, quando sarà pronto, scolarlo e posizionarlo in una ciotola.

Condiamo con l’olio ed il succo di mezzo limone e tagliamo le zucchine per poi scottarle lievemente in acqua bollente e salata.

Dopo averle fatte raffreddare in acqua corrente, insaporiamo con una leggera marinatura composta da curry, aglio schiacciato e olio d’oliva.

Intanto prepariamo i ceci, anche essi precotti per far più in fretta ed uniamo il tutto al riso; se ci piace possiamo aggiungere della menta.

Per preparare una ricetta originale e rinfrescante, è consigliata un’insalata di riso con gamberi e melone.

Una volta lessato il riso, lasciamolo raffreddare e intanto passiamo ai gamberi; lessandoli per poi sgusciarli, lasciamo da parte un po’ della polpa.

Ad essa aggiungiamo della paprika e della maionese, creando una crema gustosissima che aggiungeremo al riso, ai gamberi e alle fette di melone tagliate.

Infine, non possiamo non citare l’insalata di riso con feta e melanzane sott’olio, un concentrato di sapori mediterranei.

Cuociamo il riso, scoliamolo e posizioniamolo in una ciotola con l’olio delle melanzane e attendiamo che si raffreddi.

Condiamo il riso con dei pomodorini, della feta a pezzi, le melanzane e a preferenza delle spezie per dargli più gusto.

Consigli

Il segreto per un’ottima insalata di riso è optare per un buon riso a chicchi grossi per insalate e per un condimento a freddo speciale.