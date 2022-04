Aprile è un mese molto impegnativo per quanto riguarda la cura dell’orto e del giardino. Infatti, nel periodo primaverile le ore di sole aumentano, facendo germogliare e fiorire gran parte delle piante. Però, l’impegno primaverile porterà letteralmente molti frutti, sia in estate che in inverno. Ecco perché è importante capire quali cure dare al terreno e alle nostre piante per un giardino rigoglioso e un orto produttivo.

Le prime fasi di preparazione di orto e giardino

Innanzitutto, è necessario preparare il terreno così da creare un ambiente accogliente per semi e piante. Iniziamo dissodando il terreno, così da farlo arieggiare, e rimuoviamo le male erbe. Infatti, ad aprile le giornate di sole si alternano a quelle di pioggia, creando l’habitat ideale per la crescita di molte piante spontanee. Lasciarle nel giardino e nell’orto non è solo antiestetico, ma toglie nutrienti alle piante che intendiamo coltivare. Possiamo rimuovere le erbacce a mano oppure utilizzando il metodo della pacciamatura. Dopodiché, arricchiamo il terreno con del compost e del fertilizzante per le piante perenni.

Ricordiamo inoltre di irrigare con costanza le nuove piantine, per permettere loro di sviluppare l’apparato radicale nel terreno. Inoltre, dovremmo anche proteggerle dalle gelate tardive, dal momento che in aprile il clima è ancora altalenante. Scopriamo ora cosa possiamo effettivamente coltivare nel mese di aprile.

Ecco cosa piantare e seminare nel mese di aprile per un orto rigoglioso da fare invidia

Innanzitutto, possiamo raccogliere diverse piante, se abbiamo già cominciato a coltivarle nei mesi precedenti. In particolare, questo è il momento per raccogliere le erbe e le verdure a foglia, come radicchio, lattuga, prezzemolo, spinaci e rucola. È anche il momento di raccogliere ortaggi tipicamente primaverili come piselli, finocchi e asparagi. Mentre l’inverno regala i suoi ultimi frutti con broccoli, cipolle e carciofi.

Dopodiché, possiamo fare spazio a nuove piantine con semine e trapianti. Per quanto riguarda la semina, aprile è il periodo ideale se nei mesi successivi vogliamo gustare zucche, angurie e meloni, dal momento che hanno bisogno di molte ore di sole per arrivare a maturazione. Possiamo poi continuare a seminare cipolle, barbabietole, basilico, finocchi e carote. Soprattutto però possiamo ottenere melanzane, peperoni, pomodori e zucchine, spendendo pochissimo. Infatti, la semina è un metodo più economico rispetto al trapianto, soprattutto quando si tratta di fiori, anche se quest’ultimo permette di accorciare considerevolmente i tempi. Quindi ad aprile mettiamo in giardino e in vaso i semi di giglio, begonia, ciclamino, girasole, calendula e garofano.

Se invece preferiamo trapiantare, oltre agli ortaggi sopracitati, questo mese mettiamo a dimora anche aglio, lattuga e cetriolo. Ecco cosa piantare e seminare questo mese. Attenzione però alle malattie fungine tipiche di questo periodo, che però possiamo contrastare facilmente.