Tra gli altri, prima di lei lo hanno fatto Anna Frank e Primo Levi per trasformare in opera letteraria il dolore e la crudeltà dei combattimenti. Senza però celare il loro stato d’animo. A dir poco afflitto, prima di morire. Oggi, nella guerra nel cuore d’Europa, la giovane ucraina Valeria Shashenok, fa lo stesso ma in modo diverso. Con il nikname di Valerishh, la blogger e influencer ucraina racconta la guerra sui principali social network da settimane. L’ultimo post: «Oggi Putin ha ucciso mio fratello, diciottenne in ucraina mentre il popolo russo teme la chiusura del McDonald».

Se questo è un gioco

Poco più che ventenne, Valerishh ha superato i 700mila followers di base, calamitando anche l’interesse dei media d’oltreoceano. Così nella folla di video che partono dall’Ucraina, lei ha saputo distinguersi. Imponendo a sé stessa il linguaggio dell’ironia sarcastica. Un po’ come fece Roberto Benigni nel film vincitore del premio Oscar «La Vita è bella». Ma lì era solo un film, una recitazione. Qui è tutto vero. Così la ragazza tutto pepe ha filmato la sua vita nel bunker con i suoi familiari. Un continuo rimbalzo di immagini tra la sua vita reclusa e ciò che accade fuori durante il prosieguo dei bombardamenti.

Sottofondo musicale sempre allegretto, di supporto all’espressione del suo viso. Ci fa pensare alla faccia del giornalista Pif e la sua battaglia contro la mafia e la ricerca del vero sulla storia di Giulio Regeni. O ancora a quella di altri inviati della trasmissione televisiva «Le Iene», che tra il serio e il faceto, spesso fanno luce su zone d’ombra lungo lo Stivale.

38milioni di visualizzazioni, la youtuber Valerishh combatte la guerra con il sarcasmo e spopola nella rete

L’enfant prodige, Valerishh ha poi affrontato un lungo viaggio per arrivare in Italia dove prima è stata accolta dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Poi accolta dalla nota youtuber Sofia Viscardi. Uno dei suoi video più visti conta oltre 38milioni di visualizzazioni e chiude sempre con un ringraziamento sarcastico a Vladimir Putin. E con 38milioni di visualizzazioni, la youtuber Valerishh combatte la guerra con il sarcasmo e spopola nella rete. Nell’ultima immagine però la tristezza più acuta ha tradito la forza della ragione. Non rivedrà mai più suo fratello.

