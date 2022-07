Ecco cosa indossare e cosa cucinare ad un primo appuntamento e soprattutto cosa non dire per evitare di rovinare tutto

L’amore è quella forza che muove tutto e dalla quale si originano le emozioni e le azioni. Tiziano Ferro cantava “L’amore è una cosa semplice”, ma non tutto, a volte, fila liscio. È semplice amare, ma è difficile mantenere una relazione. Soprattutto se siamo all’inizio della conoscenza.

Il primo appuntamento è un evento estremamente importante per il futuro di un’eventuale coppia. Può essere l’inizio di una storia che proseguirà, oppure la fine della conoscenza nonché di un’ipotetica relazione che avrebbe potuto nascere.

Ecco perché, se abbiamo in programma di vederci con la persona per la quale abbiamo sempre avuto una cotta, o semplicemente con una persona che potrebbe interessarci, dobbiamo essere preparati al 100%. Per fare una buona impressione nei primi 10 minuti dobbiamo prestare attenzione all’abbigliamento e anche alle storie che si raccontano.

Questa fase è importante, poiché potrebbe compromettere la conoscenza. Vi sarebbero delle frasi che non andrebbero dette assolutamente durante un primo appuntamento. Ma, in questo senso, anche l’abbigliamento potrebbe essere favorevole o meno.

Tutto nei minimi dettagli

Ecco cosa indossare e cosa cucinare ad un primo appuntamento, qualora l’incontro si svolgesse a casa nostra. Se siamo donne, evitiamo un abbigliamento troppo sensuale. A volte è di troppo in un primo appuntamento. Dovremmo essere femminili ma mai volgari.

Dunque potremmo optare per un abito che arrivi appena sopra le ginocchia, che non sia tanto scollato. Occhio anche ai colori, per cui optiamo per quelli accesi e protagonisti dell’estate. Le décolleté non devono mancare, ma anche gli stivali potrebbero andare bene, comodi e alla moda. Anche perché siamo pur sempre a casa nostra.

Ovviamente, possiamo optare anche per dei pantaloni e una camicia o una blusa, oppure anche per un tailleur. Se, invece, l’appuntamento si svolge a cena in un ristorante, optiamo per un po’ di eleganza in più, arricchendo l’outfit con gli accessori giusti.

Se vogliamo prendere per la gola la persona che potrebbe essere il partner della nostra vita, dobbiamo cercare di capire i suoi gusti. Qualora non li sapessimo, optiamo per un menu a base di carne. Sebbene il pesce sia sicuramente più indicato, non sappiamo se lo gradirebbe.

Un menu romantico potrebbe essere quello che comprende le tagliatelle ai petali di rose, delle crêpes alla crema di asparagi e un tiramisù. In ambito culinario abbiamo l’imbarazzo della scelta. Passiamo, invece, alla parte clou dell’appuntamento. La conversazione.

Vi sarebbero, infatti, alcune frasi da non dire al primo appuntamento. La più eclatante è dire il nome dell’ex e parlare di lui e della storia passata, e così vale per tutti gli altri ex, qualora ce ne fossero. Altri argomenti da non trattare al primo appuntamento sono la politica, il matrimonio, la famiglia e le paranoie che abbiamo.

