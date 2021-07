Noi italiani, lo sappiamo: prendere un buon caffè è un’abitudine a cui è difficile rinunciare. È un rito, un momento da condividere, un piccolo piacere della vita. Ma quando arriva l’estate e le temperature si alzano, l’idea di bere una tazza di caffè bollente non è poi così invitante. Per fortuna esistono tante e gustose alternative, tutte fresche e tipicamente estive, che possono essere consumate anche quando il termometro si alza. Ma attenzione: non tutte possono essere consumate tranquillamente a fine a pasto.

Ecco cosa bisogna sapere prima di ordinare un caffè al bancone del bar

D’estate non abbiamo che l’imbarazzo della scelta: caffè freddo, shakerato, con ghiaccio o crema di caffè. Tante alternative per soddisfare tutti i gusti, che però possono nascondere delle insidie per la nostra salute.

Il consiglio è sicuramente quello di optare per delle versioni base, con solo caffè e ghiaccio, evitando latte e zucchero.

In pochi sanno, infatti, che la caseina, la proteina contenuta nel latte vaccino tende a inibire i polifenoli del caffè, molto amici del nostro cuore. Per beneficiare al massimo del potere benefico dei polifenoli, quindi, meglio bere il caffè senza latte e dopo un pasto privo di latticini.

Un’alternativa gustosa al latte

Un’alternativa per addolcire il sapore del caffè, senza usare il latte, è quella proposta in Salento, nel sud della Puglia. Qui, al bar come a casa, in tanti usano bere il cosiddetto “caffè alla leccese”. Si tratta di un caffè, a cui vengono aggiunti dei cubetti di ghiaccio, un cucchiaio di latte di mandorla e una scorza di limone. Il latte di mandorla, a differenza di quello vaccino, non contenendo caseina non inficerà il potere benefico dei polifenoli del caffè. E questa bevanda stupirà per il suo sapore dolce e fresco.

Attenzione alla crema di caffè

Nonostante il nome possa trarre in inganno, la crema di caffè – quella che si ordina al bar – è più vicino a un dessert che a un caffè. Molto spesso è un prodotto industriale, in cui la percentuale di caffè (solubile) è ridotta rispetto a zucchero, latte e ad altri grassi. Il consiglio è di consumarla in modo misurato: a digiuno, infatti, alza la glicemia e fa aumentare la fame. A fine pasto, aggiunge zuccheri a quelli che probabilmente abbiamo già ingerito a tavola: pane, pasta, frutta. Quindi, ordiniamo la crema di caffè con la consapevolezza che stiamo consumando un piccolo dessert.

