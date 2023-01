Macchie di grasso e olio sul tuo vestito preferito? Prova 3 metodi di lavaggio a secco fai da te!

Non è raro notare una macchia sul nostro vestito proprio il giorno prima dell’evento. Risparmiamo sulla lavanderia e utilizziamo gli ingredienti che abbiamo in casa. Ecco 3 metodi economici e veloci per lavare a secco e smacchiare i nostri capi, senza rovinarli.

Potrebbe capitarci di macchiare la nostra giacca o il nostro vestito preferito giusto il giorno prima di un evento. Magari si tratta anche di un tessuto delicato che non permette di essere lavato in lavatrice. Essendoci poco tempo, la lavanderia è fuori discussione e dobbiamo trovare una soluzione in casa.

Niente panico. Se il capo macchiato è particolarmente delicato, è assolutamente necessario un lavaggio a secco. Risparmiamo sulla lavanderia e proviamo queste soluzioni fai da te economiche e veloci. I nostri vestiti torneranno come nuovi, grazie ad ingredienti che tutti abbiamo in cucina. Ecco 3 tecniche per lavare a secco i vestiti fai da te e comodamente a casa.

Macchie di grasso e olio sul tuo vestito preferito? Prova l’aceto!

Il nostro più grande alleato contro le macchie è sicuramente l’aceto. Questo ingrediente multiuso viene utilizzato tantissimo nelle pulizie di casa, ma non tutti sanno che è utile anche per i tessuti. Per lavare a secco con l’aceto dovremo anche aggiungere bicarbonato di sodio e acqua gassata. Mescoliamo tutti gli ingredienti, ottenendo una pasta densa.

Prendiamone un po’ con un dischetto di cotone e applichiamo la soluzione sull’area macchiata. Tamponiamo delicatamente per qualche secondo ed eliminiamo i residui con un panno umido. Lasciamo asciugare all’aria aperta, evitando, però, di mettere il capo direttamente sotto il sole. Il nostro vestito sarà come nuovo.

Anche il talco è un ottimo alleato per salvare i nostri vestiti

Un altro metodo molto efficace vede l’utilizzo di talco e alcol. Questo sistema è davvero velocissimo e in pochi minuti elimineremo le terribili macchie dei nostri vestiti. Per prima cosa prendiamo un dischetto di cotone e immergiamolo nell’alcol, per poi tamponare la parte macchiata.

Noteremo già un miglioramento notevole. Successivamente, spargiamo il talco sopra la macchia e lasciamo agire per 3 minuti. Passato il tempo, spazzoliamo la polvere in eccesso.

Questo ingrediente ha delle capacità assorbenti incredibili ed è utilissimo anche per assorbire l’inchiostro. Può essere utilizzato anche su tessuti molto delicati come il camoscio e per lo sporco più resistente, come grasso e olio. Se non abbiamo del talco possiamo anche utilizzare amido di mais o di riso.

Il limone, uno smacchiante naturale

L’ultima tecnica per lavare a secco anche in casa vede due ingredienti presenti in ogni cucina come protagonisti. Si tratta di limone e sale, una combinazione tanto semplice quanto efficace. Se trovi macchie di grasso e olio sul tuo vestito preferito, questo sistema le eliminerà del tutto. Per prima cosa mescoliamo i due ingredienti ottenendo una pasta omogenea.

Poi applichiamo il composto sulla macchia e lasciamo agire per almeno 30 minuti. Infine, eliminiamo i residui con un panno bianco e umido e facciamo asciugare. Il limone, infatti, ha delle proprietà pulenti e smacchianti che lo rendono un ottimo componente anche per le pulizie. Il sale, invece, assorbirà lo sporco ed eliminerà le macchie.