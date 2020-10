Chi ha mai detto che i lavoratori o comunque coloro che non abbiano molto tempo a disposizione non possano mangiare bene? Provate questo primo piatto autunnale perfetto per riscaldare le prime serate fredde e vi convincerete che mangiare bene e risparmiare tempo non è impossibile.

Gli ingredienti sono semplici e conservano tutti quanti i sapori autunnali: vino, funghi e riso. Il tempo di preparazione è di quindici minuti circa. Anche il grado di difficoltà della ricetta è decisamente basso.

Quindi che aspettare? Provate questo primo piatto autunnale perfetto per riscaldare le prime serate fredde.

Gli ingredienti

a) Uno scalogno;

b) funghi champignon, 300 gr;

c) riso, 350 gr;

d) vino rosso, 100 ml;

e) brodo vegetale, 1 lt;

f) grana grattugiato, 60 gr;

g) prezzemolo a piacimento;

h) olio a piacimento.

Il procedimento

Ecco, di seguito, come sviluppare la ricetta per il primo piatto autunnale perfetto per riscaldare le prime serate fredde.

Per prima cosa prepariamo gli ingredienti che ci serviranno.

Prendiamo lo scalogno, eliminiamo la buccia e laviamolo. Dopo averlo asciugato tritiamolo finemente e mettiamolo da parte.

Prendete, quindi, i funghi e lavateli. Asciugateli con un panno, eliminate il gambo e tagliateli a fettine sottili. Stesso procedimento dovete seguire per il prezzemolo, che va lavato, asciugato e tritato finemente.

Preparate a parte del brodo utilizzando il dado e un litro d’acqua.

Prendete poi una padella e versate l’olio. Fatelo scaldare e versate il radicchio tritato. Lasciate cucinare per un minuto e versate i funghi. Quando questi ultimi inizieranno ad ammorbidirsi alzate la fiamma e sfumateli con 50 ml di vino rosso.

A questo punto versate il riso e sfumate nuovamente con il restante vino rosso. Continuando a mescolare abbassate la fiamma e aggiungete il brodo fin quando il riso non sarà ricoperto da quest’ultimo.

Quando il riso sarà quasi cotto mantecate con burro e grana fino ad ottenere una crema. Aggiungete il prezzemolo, pepate e salate a piacimento. Il vostro risotto ai funghi è pronto per essere mangiato!