Ecco come vestirsi in modo sexy a Capodanno anche se siamo sulla neve per non soffrire il freddo

Ecco come vestirsi in modo sexy a Capodanno anche sulla neve-proiezionidiborsa..it

Passeremo Capodanno al freddo ma non vogliamo infagottarci con tute e maglioni enormi? Grazie a questi capi d’abbigliamento ci manterremo al caldo, senza rinunciare allo stile.

Vestirsi bene quando fa freddo è un vero e proprio terno al lotto. Lo sa bene chi trascorrerà il Capodanno in settimana bianca, tra neve, ghiaccio e freddo polare.

Quando ci si trova in queste situazioni è assolutamente difficile scegliere qualcosa di diverso da maglioni e cappotti. Molti ci provano a vestirsi leggeri per mostrare la silhouette, ma diventa difficile godersi i momenti a causa delle basse temperature.

Per trovare un buon compromesso tra dei bei look e il freddo da gestire, abbiamo deciso di tuffarci nel mondo della moda. Tra lustrini, paillettes, vestiti corti e abiti più pesanti, abbiamo trovato 3 look perfettamente adatti a chi festeggerà Capodanno sulla neve.

Il freddo non sarà un problema, ma non rinunceremo a classe, eleganza e fascino da vendere.

Ecco come vestirsi in modo sexy il 31 dicembre per stare al caldo e non patire il freddo ma con classe ed eleganza estrema

Ognuno di noi festeggerà Capodanno in modo diverso. C’è chi organizzerà in casa una festa memorabile per celebrare l’arrivo del nuovo anno, e poi c’è chi deciderà di festeggiarlo da una località di montagna.

In questo caso, dovremo optare per outfit più pesanti, ma che non ci facciano rinunciare allo stile.

Il vero segreto sta sotto ai vestiti

Il primo pensiero che dovremo avere quando sceglieremo l’abbigliamento per il nostro Capodanno sulla neve è quello di comprare l’intimo termico.

Grazie alle sue proprietà isolanti, questo tipo di biancheria intima ci permetterà di mantenere la nostra pelle al caldo, al riparo dal freddo esterno.

Nello stesso tempo, però, allontanerà l’umidità, tenendo la nostra pelle asciutta e pulita. Con l’intimo termico, potremo anche comprare la calzamaglia termica, molto utile per chi vorrà indossare un vestitino.

Per completare il look, potremmo abbinare un paio di stivali da pioggia di PVC, che ci proteggeranno da pioggia e neve con grande stile.

Il velluto è il tessuto più giusto

A Capodanno molti si ritroveranno attorno a una tavola coi propri cari, per gustare antipasti, primi e secondi piatti della tradizione.

Per stare al caldo ma con stile, potremo scegliere un vestito o un completo giacca e gonna (o pantalone) in velluto o ciniglia. Entrambi questi tessuti, infatti, scalderanno il nostro corpo come un morbido abbraccio, ma avranno una marcia in più.

A differenza della lana, infatti, sia il velluto e la ciniglia sono tessuti leggermente cangianti, perfetti per regalare dettagli unici al nostro look. Cattureremo la luce e la rifletteremo, e saremo praticamente perfetti per Capodanno.

Un dettaglio che farà la differenza

Per concludere in bellezza, il nostro outfit dell’ultimo dell’anno potrà sembrare ancora più di valore se aggiungeremo un capo. Ci riferiamo alla pelliccia ecologica o sintetica, uno dei must di questa stagione.

La bellezza di questa tipologia di pelliccia, infatti, farà sembrare il nostro look subito più elegante e di valore. La pelliccia sintetica, infatti, sarà il capo perfetto per stare al caldo, in perfetto stile montanaro. Insomma, non esistono più scuse, ecco come vestirsi in modo sexy all’ultimo dell’anno per festeggiare nel modo migliore.