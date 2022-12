Idee su dove andare a Capodanno, tra concerti in piazza e giri in città

Ecco in quali città italiane assistere ai concerti degli artisti più famosi gratuitamente.

Il Capodanno è una delle feste più attese e tutti vorrebbero trascorrerlo nel migliore dei modi. Tuttavia, a volte mancano le idee perché, in ipotesi si potrebbe fare tutto ma le opzioni più adatte sono solo alcune. Quindi, la migliore cosa è quella di trarre qualche spunto altrove. Ciò, giusto per rifarsi all’esperienza degli altri e semmai evitare brutte sorprese. Qui, all’occorrenza, forniremo alcune idee su come trascorrere la fine dell’anno, tra eventi pubblici e altro.

Anzitutto, faremo una disamina sui concerti che si terranno nelle piazze delle migliori città italiane. Partendo da Roma, al Circo Massimo, ci saranno Sangiovanni, Madame, Franco 126 ed Elodie. A Napoli, in piazza Plebiscito, abbiamo Peppe Iodice e il cast di Peppy night.

Altri concerti attesi nelle maggiori città italiane

A Mantova, ci sarà il concerto di Mandarino in piazza Sordello. A Bari, in piazza della Libertà, ci sarà Boomdabash. Ad Alghero, in Piazzale della Pace ci saranno Max Pezzali e Lazza. A Genova, in Piazza dei Ferrari, avremo varie artisti, come Annalisa, Patty Pravo, Rocco Hunt e Anna Tatangelo, che si avvicendano. A Parma in piazza Garibaldi ci sarà Cosmo, mentre a Salerno in piazza Amendola ci saranno i Negramaro.

Ancora, ad Olbia, al molo Brin, si esibirà Emma Marrone, altro evento molto atteso. A Cagliari ci sarà Blanco, al Largo De Felice. Ancora, tra le idee su dove andare a Capodanno, abbiamo a Torino in piazza Castello il megagalattico concerto dei Subsonica. A Riccione, vi sarà il concerto di Arisa, mentre a Padova a piazza Insurrezione Max Gazzè. A Matera, invece, a parco del Castello Tramontano, si esibirà Gigi D’Alessio.

Idee su dove andare a Capodanno nelle maggiori città italiane

Sempre tra i concerti di piazza a cui si potrà prendere parte in Italia, abbiamo Nino Frassica a Reggio Calabria in piazza Italia. A parte i concerti, naturalmente, potremo fare un giro per visitare la città, se non la conosciamo. Napoli, Matera, Bari, Roma sono bellissimi luoghi dove poter visitare monumenti e partecipare a molteplici altri eventi artistici. Quindi, a parte l’evento di Capodanno, potremmo cogliere l’occasione per visitare la città stessa. Si pensi a Napoli che è ricca di tradizione e di storia. Oppure si pensi a Roma, che rappresenta il baluardo del mondo antico, dove ad ogni 100 metri troveremo reperti archeologici dell’antica civiltà romana.

Insomma, se la scelta è quella di visitare qualche città italiana, potremo cogliere l’occasione del concerto di piazza per godere della giusta atmosfera natalizia. Quindi, oltre a poter partecipare gratuitamente ad uno dei concerti dei maggiori artisti italiani, potremo anche visitare la città.