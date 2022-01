Ci sono persone che da sempre sono particolarmente attente alla pulizia della casa. Questo vale ancora di più per alcuni ambienti particolarmente delicati come il bagno e la cucina.

Sono queste infatti le stanze in cui possiamo trovare lo sporco più ostinato, aloni ed incrostazioni.

Ci sono alcuni oggetti su cui possiamo sperimentare diversi rimedi naturali.

Ad esempio c’è un particolare prodotto da reparto ortofrutta che possiamo utilizzare per la pulizia di maniglie e superfici metalliche rendendole subito splendenti.

Lo stesso vale per il parquet, per il quale potremmo evitare cera o sapone ed utilizzare una comune bevanda capace di renderlo lucido e rinnovato.

Questi metodi però a volte potrebbero non bastare per ottenere l’effetto sperato. Soprattutto in certe situazioni, e di tanto in tanto, è opportuno fare pulizie più profonde che richiedono necessariamente l’utilizzo di prodotti chimici. Per questo l’ammoniaca è un vero jolly.

Ecco come usare l’ammoniaca per la pulizia e l’igiene della casa intera dal bagno alla cucina

Ma cos’è l’ammoniaca? Si tratta di un composto chimico, e più precisamente un composto dell’azoto, decisamente tossico.

Per questo è importantissimo saperla maneggiare ed utilizzare con una certa attenzione e nei modi giusti.

In particolar modo, ricordiamo che l’ammoniaca non ha un elevato potere disinfettante ed antibatterico.

Per questo motivo potremmo essere tentati di mischiarla o utilizzarla in modo combinato con altri prodotti come la candeggina. Niente di più sbagliato ma soprattutto di più pericoloso!

È lo stesso Istituto Superiore di Sanità a mettere in guardia i consumatori rispetto ai rischi innescati da questo mix.

In particolar modo si scatenerebbe una potente reazione chimica in grado di esalare clorammine.

Questi gas tossici possono dare sintomi anche gravi legati all’apparato respiratorio, affanno, tosse, nausea ed irritazioni ad occhi e gola.

È importantissimo dunque leggere sempre le etichette dei prodotti che riportano tutti i rischi ed i corretti modi d’uso.

Tutti gli usi che ci regaleranno una casa a specchio

Possiamo impiegare l’ammoniaca in diversi modi e per diverse destinazioni d’uso. Sempre per ragioni di sicurezza è fondamentale non utilizzarla pura, ma diluirla il più possibile con acqua. Ecco come usare l’ammoniaca per la pulizia e l’igiene della casa intera dal bagno alla cucina.

In cucina possiamo utilizzarla per la pulizia del piano cottura e dell’acciaieria, come rubinetti e lavandini.

Il forte potere sgrassante consentirà di togliere facilmente incrostazioni di tutti i tipi ed aloni bianchi.

Per questo è ottima anche per togliere l’eventuale patina di unto depositatasi sulla cappa e sul mobilio accanto ai fornelli.

Possiamo servirci di ammoniaca molto diluita per un pulito senza residui dei pavimenti e per trattare le antiestetiche macchie di muffa.

Questo vale ovviamente anche per il bagno, dove possiamo scrostare wc, doccia e calcare dai sanitari.

Infine, anche sui vetri l’ammoniaca regala risultati stupefacenti, soprattutto se passata con il classico foglio di giornale.