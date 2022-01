La pasta è uno degli alimenti più amati dell’intera Penisola. Al ragù, al pesto, alle vongole, consumata al forno o in diversi altri formati poco importa la pasta resta un must have della tradizione italiana.

La pasta alla Norma è un piatto di origini siciliane che prevede l’uso di ingredienti genuini e gustosi. Le melanzane fritte, la ricotta di pecora e il sugo di pomodoro fresco, il tutto arricchito con basilico e aglio. In più ecco qualche segreto per una pasta alla norma a regola d’arte.

Molti a dieta rinunciano al ragù e agli spaghetti alle vongole, ma bastano pomodorini e ricotta per una deliziosa pasta alla Norma senza frittura

Una ricetta facile da realizzare ma che risulta un tantino grassa a causa della presenza delle melanzane fritte che la rendono poco adatta a regimi alimentari ipocalorici.

Tuttavia la bella notizia è che con qualche piccolo accorgimento durante la preparazione si potrà dare origine ad un piatto delizioso da consumare anche a dieta.

Una ricetta che in realtà è anche molto ben bilanciata; infatti, consumata nelle giuste porzioni è un piatto completo. In un unico piatto abbiamo carboidrati, proteine, fibra e grassi presenti nelle giuste quantità.

Per creare una ricetta light, basterà evitare di friggere le melanzane, ma aggiungerle alla pasta passate in padella o più semplicemente grigliate o al forno. Questo ci permetterà di evitare di rendere il piatto eccessivamente grasso e lo renderà di più facile digestione. Chi non ama la ricotta potrà anche decidere di utilizzare dei fiocchi di latte. Infatti entrambi i formaggi risultano essere magri. Ecco perché non parmigiano e stracchino ma questo il formaggio fresco magrissimo.

Alla Norma light

Per realizzare una pasta alla Norma senza melanzane fritte sarà sufficiente sbucciare, lavare e affettare due melanzane. Sciacquare e ridurre a cubetti 5 pomodorini, da aggiungere in padella ad un filo d’olio e all’aglio. Dopo circa 5 minuti aggiungere i cubetti di melanzana e lasciar cuocere 20 minuti. In una pentola con acqua bollente cuocere la pasta, meglio i rigatoni, scolare e trasferire tutto nella padella del condimento. Lasciar mantecare 5 minuti, impiattare e aggiungere una spolverata di ricotta salata grattugiata. Se si preferisce si può anche aggiungere al condimento una classica ricotta fresca. Servire con l’aggiunta di foglioline di basilico fresco.

