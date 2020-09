Ecco come un’eccellenza ospedaliera del Nord segue a distanza i pazienti presi in carico.

L’emergenza coronavirus ha indotto dei cambiamenti all’interno delle strutture ospedaliere più all’avanguardia. E in ambito pediatrico, l’Istituto Ospedaliero Gaslini di Genova rientra sicuramente nella rosa delle eccellenze. Ebbene il Gaslini ha potenziato i servizi di telemonitoraggio e consulenza a distanza. Il fine è di continuare a dare risposte tempestive ai problemi di salute delle persone che sono impossibilitate a recarsi sul posto. Anche per evitare che vengano trascurate terapie o rimandati controlli ospedalieri che invece possono rivelarsi necessari. Vediamo quindi ora come un’eccellenza ospedaliera del Nord segue a distanza i pazienti presi in carico.

Diabetologia

Un team di diabetologi effettua una valutazione diabetologica per pazienti con diabete (tipo 1) già seguito dal centro. L’iter è sostanzialmente questo: il paziente viene contattato il giorno precedente la visita e viene accordata una videochiamata all’ora dell’appuntamento già previsto.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Neuropsichiatria infantile

Un team di psichiatri fornisce consulti, follow up, parere su esami e quadro clinico di pazienti già presi in carico dal centro. Nonché colloqui di supporto clinico-psicologico e video-colloqui a pazienti con disturbi neurologici e psichiatrici.

Il numeri da contattare sono i seguenti:

a) per neuropsichiatria generale: 010 56362242 dalle 11:00 alle 13:00 -E- mail ambneuropsichiatria@gaslini.org;

b) per epilessia: 010 56362536 dalle 9:00 alle 10:00 – Email centroepilessia@gaslini.org

Fibrosi cistica

Un team di specialisti effettua consulti on-line per pazienti già seguiti dall’ospedale, per crisi infettive respiratorie. Nonché per la gestione di complicanze, rivalutazione del piano terapeutico e il supporto psicologico. La richiesta deve essere fatta via mail a: carlocastellani@gaslini.it

Centro emostasi e trombosi

Un team di specialisti offre consulenza per pazienti di tutte le età affetti da malattie emorragiche congenite già registrati presso il centro. Nonché per la gestione di emergenze, il rinnovo di piani terapeutici e la gestione della terapia.

I numeri da contattare sono i seguenti:

a) per urgenze: 3358745431 Help Desk h 24;

b) per rinnovo piani terapeutici 335 7700189 dalle 14:00 alle 15:30 dal lunedì al venerdì .

Email: emofiliaetrombosi@gaslini.org

Centro chirurgia ricostruttiva della mano

Un team di specialisti offre consulenza per neonati, bambini e adolescenti già in trattamento presso l’unità ospedaliera. Ma anche per pazienti non ancora afferenti all’istituto, affetti da patologie ortopediche o traumatiche.

I numeri da contattare sono: 335 7593926 – 348 2259500. Email: chirurgiamano@gaslini.org

Centro nutrizionale

Un team di specialisti offre a bambini e adolescenti già in carico al Centro Nutrizionale servizi di counselling nutrizionale. Ma anche valutazione degli esami ematochimici, indicazioni e consigli per un adeguato esercizio fisico e corretto stile di vita anche in ambito domestico.

I numeri da contattare sono 010 5636 2517- 3371- 3373- 3374. Email: dietologia@gaslini.org

Ortopedia e traumatologia

Un team di ortopedici offre servizi di consulenza riguardo neonati, bambini e adolescenti già in trattamento presso l’unità ospedaliera. Il supporto è esteso anche ai piccoli pazienti affetti da traumi e patologia ortopediche in corso di accertamento.

Il numero da contattare è 010 56362607 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00. Email: segreteriaort@gaslini.org

Centro Sids Alte

Anche in questo caso è a disposizione un team di specialisti. I servizi offerti sono di consulenza a pazienti in follow up già noti, ma anche a pazienti con nuovi eventi ALTE /BRUE.

Il numero da contattare è 335 7413696. Email: centroalte@gaslini.org

Neurofibromatosi

L’equipe di specialisti è a disposizione per offrire servizi di consulenza per pazienti già presi in carico dal Gaslini. Inoltre, i consulti sono erogati anche dietro richiesta di colleghi di altre strutture, o verso pazienti con diagnosi dubbia, non abitualmente seguiti presso l’Istituto Gaslini.

Per le richieste è necessario contattare i numeri:

a) reparto: 010 56362564

b) DH: 010 56362620

c) cellulare di servizio: 366 6873748

Gli orari sono: dal lunedì al venerdì dalla h 8:00 alle h 16:00 oppure via mail senza limite di data/ora.

Genetica medica

Un team di specialisti, anche in tale caso, è a disposizione per offrire servizi tempestivi di consulenza per pazienti residenti fuori provincia di Genova. I pazienti devono essere già in carico all’ambulatorio di genetica medica con al’attivo almeno una prima consulenza per:

a) esecuzione di test genetici

b) assunzione di farmaci e rischio teratogeno

I pazienti verranno contattati direttamente dai medici dell’ambulatorio di genetica medica al fine di attivare un colloquio per via telematica.

Psicologia

Un team di specialisti offre servizi di consulenza per pazienti e famiglie già seguiti presso il centro centro, tramite:

a) colloqui telefonici di consulenza/ monitoraggio e supporto alla famiglia rispetto a bisogni specifici espressi o difficoltà di adattamento;

b) colloqui telefonici per supporto psicologico a donne in gravidanza

I pazienti potranno contattare il centro tramite mail all’indirizzo psicologia@gaslini.org a cui seguirà appuntamento per contatto telefonico e/o multimediale.

Ecco quindi come un’eccellenza ospedaliera del Nord segue a distanza i pazienti presi in carico.