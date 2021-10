Halloween è l’occasione perfetta per una gita all’insegna della magia. Non c’è bisogno di uscire dai confini del Paese per godersi atmosfere incantate o spettrali: l’Italia è piena di luoghi adatti allo scopo. Antichi castelli abitati da fantasmi, palazzi nobiliari dal passato tormentoso, tortuosi Mondi sotterranei nel ventre delle grandi città.

In cima alla lista troviamo il capoluogo piemontese, punto nevralgico del mistero italiano. Se siamo nei paraggi, ecco come trascorrere un Halloween da paura nella magica e misteriosa Torino.

La leggenda dei triangoli magici

Secondo gli appassionati, Torino si troverebbe al centro di due triangoli magici, quello della magia bianca e quello della magia nera. Una leggenda a cui nessuno crede, oggigiorno, ma che dona alla città un’allure di mistero ideale per Halloween. In fondo, perché non giocare un po’, pensando a Torino come all’ambientazione di una storia soprannaturale? Qui, sostengono i racconti popolari, convergerebbero energie positive e negative, convogliate da alcuni monumenti incantati.

Il primo consiglio su cosa fare a Halloween nell’antica capitale sabauda consiste nella ricerca di questi monumenti. Possiamo vivere un’avventura solitaria, oppure in compagnia, magari partecipando al tour Torino magica. Il percorso si svolge a piedi e a bordo di un bus privato e attraversa diverse tappe, da Piazza Statuto fino a Piazza Castello.

Uno dei posti più misteriosi è proprio Piazza Statuto, sotto cui, secondo le leggende, si aprirebbe una grotta alchemica. Protagonista di miti cittadini anche il genio alato che domina il monumento al traforo del Fréjus. Al contrario di quanto si crede, questo monumento non rappresenta nulla di oscuro. Tutto il contrario: è un’allegoria della ragione che trionfa contro la brutalità dell’ignoranza. Per questo il genio sovrasta, fiero, un gruppo di titani sconfitti.

Musiche sinistre a lume di candela

Per chi volesse calarsi nelle atmosfere della notte di Ognissanti godendosi la musica di grandi compositori, il 30 e 31 ottobre c’è la Candle Night. In questo concerto presso la splendida cornice del Palazzo della luce, in via Bertola, un quartetto d’archi eseguirà pezzi famosi a tema Halloween. Un’esperienza indimenticabile, avvolti dalla luce fioca di migliaia di candele.

L’allegria della festa dei morti messicana non lontani da Torino

Se invece ciò che cerchiamo è un Halloween originale, un pizzico pauroso ma soprattutto divertente, la meta da scegliere è il bioparco Zoom. Questo giardino zoologico situato a Cumiana, nella città metropolitana di Torino, il 30 e 31 ottobre si tinge dei colori esuberanti del Dia de los Muertos messicano.

Zucche e scheletri ad addobbare gli ambienti, cene a tema e spettacoli con il fuoco. Con una particolare attenzione ai bambini, che, mentre lemuri e giraffe li osservano incuriositi, potranno andare in giro a fare dolcetto o scherzetto.