Dalle infinite proprietà benefiche come già descritto anche in un articolo precedente, l’aringa, è un pesce marino che appartiene alla famiglia dei Clupeidae. Dal colore argenteo e dai riflessi blu verdastri, è un pesce che vive nell’oceano Atlantico, mentre è totalmente assente nelle acque del Mediterraneo. In Italia, le specie più diffuse e consumate sono l’aringa dorata, fortemente affumicata e salata che è la più pregiata e poi quella argentata.

Molti lo scartano senza sapere che questo pesce è un’ottima fonte di omega 3 e vitamina D, una miniera d’oro per cuore e arterie

È un pesce che rientra nella categoria pesce azzurro, caratterizzato da carni ricche di grassi buoni come gli omega 3 e di proteine nobili è un’ottima fonte di vitamine e sali minerali.

Benefici sulla salute

Un pesce ancora troppo poco conosciuto e consumato nonostante tutti i benefici che ha sulla nostra salute.

Mangiare le aringhe potrebbe aiutare a prevenire malattie cardiache, questo grazie soprattutto all’elevata presenza di omega 3, che aiuterebbero a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. La presenza di questi acidi grassi aiuterebbe anche a prevenire malattie mentali e a ridurre i livelli di pressione sanguigna.

Il consumo di omega 3 sembrerebbe essere ottimale anche per contrastare l’invecchiamento muscolare e cutaneo. Ottimi anche contro lo stress, infatti, ecco i 3 alimenti ricchi di Omega 3 per prevenire e combattere lo stress e dormire meglio.

Tra i tanti benefici che apporta il consumo di aringa, quello più importante è legato alla vitamina D. Questo pesciolino oltre ad essere una buona fonte di grassi buoni e proteine nobili, sembrerebbe essere un’ottima fonte di vitamina D. Una vitamina indispensabile per il corretto funzionamento di numerose funzioni del nostro organismo e utile per la salute delle ossa.

Usi in cucina

Dalle carni saporite, il filetto di aringa si presta bene per diverse preparazioni in cucina. È possibile gustarlo cucinato in padella velocemente, marinato, affumicato o possiamo decidere di consumarlo fresco.

Ideale per la preparazione di secondi piatti veloci e gustosi ma soprattutto molto nutrienti. È ottima da consumare abbinata con cipolle, patate e barbabietole.

Un altro metodo per esaltarne il sapore, è quello di cucinarlo alla piastra accompagnato da alimenti come il radicchio per ottenere un perfetto bilanciamento di sapori.

In Italia, l’aringa, è solitamente molto usata fritta, un metodo di cottura che ne magnifica il sapore e la rende anche più sfiziosa e meno ostica da consumare.

Curiosità

Un pesce che a differenza di altri è povero di mercurio, una sostanza tossica per il nostro organismo sempre più presente nel pescato di grandi dimensioni.

