Questo è l’unico ingrediente che dovremmo aggiungere al caffè per aumentare il metabolismo

La maggior parte di noi non può iniziare la giornata senza un buon caffè mattutino oppure un caldo cappuccino al bar. Per non parlare dell’immancabile dose di caffeina di mezza mattinata e del caffè dopo pranzo, probabilmente neanche l’ultimo della giornata. Ma prima del secondo e terzo caffè o cappuccino del giorno, dovremmo sapere che lo zucchero o la crema aggiunti potrebbero rappresentare un problema per il nostro girovita. Il consumo di queste bevande potrebbe aggiungere fino 1.000 calorie alla nostra dieta quotidiana, e senza neanche accorgercene.

Questo non significa che dovremmo bandire per sempre queste bevande dalla nostra dieta. Potremmo scegliere di bere il caffè o il cappuccino amari. Ma se non vogliamo accontentarci di questa amara scelta, la ricerca mostra che questo, che andremo a vedere, è l’unico ingrediente che dovremmo aggiungere al caffè per aumentare il metabolismo e scongiurare il temuto aumento di peso.

Il caffè fa bene o fa male?

Il caffè è una delle bevande più popolari e consumate in tutto il Mondo, grazie al suo aroma e gusto unici. Eppure, soltanto negli ultimi anni il caffè si è un po’ riscattato da una posizione negativa che ricopriva per la salute. Nuovi approcci negli studi epidemiologici e nelle ricerche sperimentali, infatti, suggeriscono che il consumo di caffè può aiutare a prevenire diverse malattie croniche, tra cui il diabete mellito di tipo 2 e le malattie del fegato (Nieber K et al, 2017). Per gli adulti che consumano quantità moderate di caffè, quindi, come lo stesso studio riferisce, ci sono poche prove di rischi per la salute. Diversamente, un consumo eccessivo di questa bevanda, come abbiamo visto in altre occasioni, potrebbe rappresentare un grosso problema per l’osteoporosi. Oppure, potrebbe portare a demenza e ictus, sempre secondo la scienza.

Quindi, sembrerebbe non ci siano controindicazioni nel consumo di caffè, in assenza di condizioni croniche. Il segreto, come sempre, è la moderazione.

Questo è l’unico ingrediente che dovremmo aggiungere al caffè per aumentare il metabolismo

Tornando al nostro quesito. Come può il caffè aiutarci nel nostro goal di perdere peso oppure di mantenere la linea? Secondo un recente studio dell’Università del Michigan Life Sciences Institute, l’aggiunta di un pizzico di cannella al caffè può aiutare il corpo a bruciare i grassi più velocemente. I ricercatori hanno trattato campioni di cellule adipose umane con aldeide cinnamica, il composto che conferisce alla cannella il suo sapore e il suo odore. Le cellule hanno reagito creando più geni ed enzimi che stimolano il metabolismo e che le hanno indotte a bruciare grasso invece di immagazzinarlo.

Un ultimo prezioso consiglio

Naturalmente ulteriori ricerche saranno necessarie per approfondire l’argomento. Nel frattempo spolverare le nostre bevande alla caffeina con un po’ di spezie in più non farà male. Ma per evitare di danneggiare la nostra dieta, optiamo per un pizzico di cannella nella tazza di tutti i giorni invece di un dolce di pan di zenzero pieno di zucchero.