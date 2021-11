Con il freddo che incalza velocemente, l’unica cosa da fare è quella di coprirsi con indumenti caldi e avvolgenti. Ed ecco comparire nel nostro armadio giacche, giacconi, cappotti e piumini imbottiti e piuttosto ingombranti. Non mancano neanche maglie e maglioni.

In un tripudio di colori e modelli, spicca il tradizionale dolcevita. Il pull accollato tra i più iconici e stilosi di sempre.

Sicuramente belli e affascinati, ma i maglioni a collo alto non sono certamente tra i più comodi da indossare. Per molti, infatti, il famoso tessuto aderente risvoltato sul collo di chi lo indossa, suscita sofferenza e senso di oppressione e soffocamento. Inoltre, seppur capo must dell’inverno, questo particolare modello che ricorda la scena finale de “La dolce vita” (il film capolavoro di Federico Fellini del 1960), non sta bene a tutti.

Difatti, chi ha un collo piuttosto corto dovrebbe evitare maglie e maglioni a collo alto. Il motivo? Perché si creerebbe un effetto ottico che fa “scomparire” il collo, rendendo la figura più tozza e decisamente meno slanciata. Attenzione, quindi, alla scelta della maglia da indossare, anche perché esistono diverse alternative intelligenti.

Dunque, perché farci soffocare dai soliti maglioni a collo alto quando possiamo riscaldaci con questi capi meravigliosi tornati di moda? Scopriremo di cosa si tratta subito dopo qualche piccolo consiglio sulle ultime tendenze 2021 e 2022.

Consigli di stile ed ultime tendenze che valorizzano ogni fisico e stanno bene a 20 ma anche a 50 anni

Fortunatamente, il mondo della moda ha affinato le sue tecniche e oggigiorno basta veramente poco per vestirsi al meglio e ad ogni età.

Il fashion system, infatti, non si basa solo sui gusti delle giovanissime, disposte spesso a spendere tanto pur di accaparrarsi l’ultima novità in fatto di stile. Oggi, la moda si dedica anche alle donne più adulte che scelgono un abbigliamento più ricercato e oculato, in base alle esigenze.

Per accontentare non solo le 20enni ma anche le donne che hanno superato i famosi “anta”, arrivano direttamente dalle passerelle molti capi versatili e adattabili ad ogni fisico.

Una volta mostrato qualche piccolo trucchetto di moda, ecco quale capo d’abbigliamento dobbiamo assolutamente procurarci per quest’anno.

Probabilmente, qualcuno lo avrà già nel guardaroba perché non è una novità. Tuttavia, è tornato di moda prepotentemente nelle scorse settimane. Stiamo parlando della maglia con il collo a cratere. Non è un girocollo e neanche un dolcevita, ma questo pull sta facendo impazzire tutte. Comodo e caldo ma che non stringe, il collo a cratere è un mezzo collo più morbido e ampio. Con questo particolare taglio, ogni maglia, maglione o vestito appare subito più glamour e di tendenza. Il collo a cratere slancia la forma del collo e sta bene a tutte.

Diversi, poi, sono i modelli di maglia a cui è applicato. Nei negozi si possono trovare colli a cratere su maglioni over, cropped, slim ecc. Dunque, non resta che scegliere il modello preferito. Ciò che conta è che abbia uno scollo morbido e largo che somiglia vagamente alla bocca di un vulcano e che è già amatissimo da molte donne.

Marche e prezzi

Tra le grandi firme che stanno proponendo questa tipologia di maglioni, ricordiamo (a titolo puramente indicativo):

Zara: con i pullover in maglia a scollo a cratere, di diversi colori e lunghezze, a 25,95 euro;

Stradivarius: pullover stretch con scollo a cratere a 15,99 euro;

United Colors of Benetton: pullover over o basic, sempre con mezzo collo a partire dal 20,00 euro ai 45,90 euro.