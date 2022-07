Ogni giorno cerchiamo di rendere la nostra casa bella e accogliente. La decoriamo secondo il nostro gusto personale e lo stile che ci contraddistingue. Tutto è scelto con molta cura e dedizione. I mobili che arredano la casa, i quadri che abbelliscono le pareti, il colore dei muri.

Anche il più piccolo complemento d’arredo deve essere abbinato perfettamente allo stile della nostra abitazione. Tappeti, cuscini, ma anche le tende devono essere scelte con cura e gusto. Parliamo di un complemento d’arredo che incornicia le finestre. Hanno il compito di evitare che i vicini spiino la nostra vita in casa e ci proteggono dai raggi del sole.

Possiamo sceglierle di diversi colori e tessuti. Lino e cotone sono le fibre più utilizzate. Le tende sono anche molto facili da lavare. Infatti, una volta staccate dagli appositi ganci, possiamo essere inserite in lavatrice. Naturalmente, prima di procedere con il lavaggio, assicuriamoci di non sbagliare leggendo l’etichetta informativa.

Ecco come sostituire le classiche tende di cotone o lino grazie a queste alternative che proteggono dal sole e sguardi indiscreti

Ma in commercio non ci sono solo le classiche tende. Per abbellire le nostre finestre possiamo optare anche per queste utili alternative.

Ad esempio, potremmo scegliere le tende a pacchetto. Questo tipo di complemento d’arredo non si chiude in orizzontale ma in verticale, raccogliendo il tessuto nella parte alta. Le tende a pacchetto sono facili da manovrare e utilizzare. Possiamo sceglierle di vari tessuti e colori.

La chiusura e l’apertura è garantita da alcuni cordoncini. Grazie al loro meccanismo possono essere chiuse all’altezza che desideriamo ed essere fissate direttamente alle finestre, al muro o al soffitto.

Una seconda alternativa

Oltre alle tende a pacchetto, potremmo anche scegliere quelle veneziane. Le tende veneziane sono formate da una serie di lamelle flessibili orizzontali che si possono aprire e abbassare, attraverso dei fili. Sono estremamente facili da utilizzare e da montate (soffitto o parete).

Le tende veneziane sono un’alternativa elegante e moderna alle classiche tende di tessuto. Grazie alla possibilità di regolare le lamelle, possiamo decidere quanta luce far entrare in casa. Queste tende sono molto versatili e possono essere abbinate facilmente a qualunque tipo di arredamento e stile della casa. Quindi, ecco come sostituire le classiche tende ed evitare che i vicini spiino la nostra vita in casa.

