Chi vive delle situazioni di forte stress, al lavoro come all’interno del nucleo familiare, spesso è assalito non solo dai timori e dalle paure, ma anche da pensieri negativi che non si riescono poi a scacciare dalla mente.

Inoltre, spesso questi pensieri negativi emergono in presenza di eventi traumatici. Per esempio, la prematura scomparsa di una persona cara può portare a vivere per lungo tempo con uno di quelli che spicca per essere tra i pensieri negativi per eccellenza. Ovverosia, la paura di morire. Vediamo allora in che modo si possono scacciare l’ansia e la depressione, nei casi più gravi, quando i pensieri negativi prendono letteralmente il sopravvento. Penalizzando la qualità della vita sotto ogni aspetto.

Quali sarebbero i pensieri negativi più ricorrenti e come si scacciano dalla mente per evitare ansia e depressione

Nel dettaglio, quando l’assillo dei pensieri negativi sfocia in casi di depressione, è chiaro che serve nella stragrande maggioranza dei casi il supporto di uno specialista. Mentre quando l’ansia è legata ai pensieri negativi che sono passeggeri occorre attivarsi per pensarci il meno possibile e per evitare, di conseguenza, che la situazione si aggravi.

Cosa che si può fare avendo una vita sempre impegnata al di fuori del lavoro. Per esempio, facendo attività fisica giornaliera o una semplice passeggiata rigenerante a un’ora stabilita della giornata. Così come in certi casi può essere utile tenere un diario personale e riservato nel quale scrivere tutte le cose belle accadute durante la giornata.

Perché, in realtà, non c’è una lista definibile su quali sarebbero i pensieri negativi più ricorrenti. Dato che questi variano di soggetto in soggetto. Per esempio, c’è chi è assillato dalla paura di perdere il lavoro e chi invece vive una vita agiata e magari nemmeno lavora più ma ha come pensiero negativo fisso quello di perdere tutte le proprie ricchezze. Al punto da arrivare con questa paura a svegliarsi la notte di soprassalto.

Come si esce da ogni pensiero negativo riportando la mente alla concretezza del quotidiano

I pensieri negativi possono creare un vero e proprio loop mentale, dal quale si può uscire solo comprendendo che occorre sempre abbandonare tutto ciò per cui è impossibile avere il controllo. Nel farlo bisogna riprendere il controllo della propria vita concentrandosi sempre sul concreto. Ovverosia, sulle attività quotidiane, ma anche sulle risorse e sui valori di cui si dispone per migliorare la vita propria e quella delle persone care.

