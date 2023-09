Ecco come si guadagna con Twitch e Youtube e quanti soldi si possono fare veramente

Aprire un account su Twich o su Youtube, al giorno d’oggi, è come avviare un modello di impresa. È necessario saper promuovere sé stessi e saper fidelizzare una community. Ecco dunque alcune strategie valide e quanto denaro, realisticamente, si può realizzare da queste piattaforme.

Fare i conti in tasca agli influencer è arduo, ma una cosa è certa: ormai, piaccia o no, l’attività social è da considerarsi un mestiere a tutti gli effetti. Ammesso che si raggiungano numeri degni di nota, che vengano pagate delle sponsorizzazioni e che ci si applichi con metodo.

Vero che portare avanti un’azienda è più complesso che fare lo youtuber o lo streamer, ma gli elementi in comune tra le due attività non mancano certamente. Dunque, ecco come si guadagna con Twich e Youtube, tutto ciò che serve sapere e quali sono le prospettive di guadagno più realistiche. Inoltre, ci sarebbero da puntualizzare anche diverse cose dal punto di vista fiscale e amministrativo. Infatti, le entrate ottenute da questi impieghi sono soggette a tassazione come la maggior parte delle altre. A questo punto, è evidente la necessità di aprirsi una P.Iva, preferibilmente forfettaria, oppure valutare la fondazione di una società.

Ecco come si guadagna con Twitch e Youtube

Purtroppo sono percorsi che vengono maturati molto lentamente. Serve tempo per raggiungere un livello di notorietà su queste piattaforme, o meglio, un numero minimo di visualizzazioni per iniziare a generare profitto. Non si tratta dunque della strada adatta per chi cerca un guadagno celere. Inizialmente, ne il rischio di impresa né il tempo speso a produrre contenuti per Twitch o Youtube saranno retribuiti. Il rischio d’impresa è legato in modo diretto alla salute o al benessere del creator: il giorno in cui cesserà di produrre contenuti, cesserà anche la sua impresa. Se non per qualche visualizzazione postuma che se comporterà come una piccola rendita passiva.

Come accedere alla monetizzazione di Twitch

Per iniziare a guadagnare con queste piattaforme, è necessario raggiungere lo status di partner o affiliato. L’affiliazione su Twich avviene con i seguenti requisiti: avere almeno 50 followers, trasmettere per 500 minuti totali per 30 giorni, avere una media di 3 spettatori al minuto e aver fatto almeno 7 giorni di streaming nell’arco del mese. Su Twitch si può guadagnare soldi attraverso gli abbonamenti. Con Amazon Prime si ha diritto ad un abbonamento da regalare al proprio streamer preferito, ad esempio. Il costo di un abbonamento va dai 4.99 ai 24.99 euro. La percentuale di abbonamento che la piattaforma riconosce al creator varia a seconda se si è affiliati o partner.

Quanto può guadagnare uno streamer o uno youtuber

Chi riesce a ricavare del denaro dalla pubblicazione dei propri contenuti online è in fondo un privilegiato, poiché può mettersi alla prova in qualcosa che ama. Anche le spese di gestione dell’attività sono ridotte, se non pressoché nulle. Per quanto riguarda i proventi pubblicitari, ovvero le Add, fare previsioni è abbastanza difficile. Il pagamento aumenta o diminuisce molto velocemente in base al numero di spettatori presenti alla diretta. Su Youtube, si guadagnano circa 8 euro per ogni 1000 visualizzazioni di un video. Un milione di visualizzazioni, in definitiva, frutta 8000 euro. Su Twich, uno streamer che pubblichi 40 ore a settimana con un pubblico fidelizzato, può ottenere tra i 3.000 ai 5.000 dollari al mese. Per le sponsorizzazioni, la cifra si aggira intorno ad una media di 250 dollari ogni 100 abbonati.

