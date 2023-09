Il ristorante preferito di Vasco Rossi: svelato cosa mangia il Vip e quanto costa una notte in hotel

Dove mangia Vasco Rossi? Ecco il ristorante in cui ama trascorrere l’ora del pranzo. Vediamo anche cosa gli piace gustare e quanto si paga per soggiornare in hotel.

Vasco Rossi è una delle rockstar più acclamate dal pubblico e forse una delle più ricche in Italia. Con i suoi concerti fa il tutto esaurito e incanta la platea intera. La sua fama e bravura col microfono in mano ci instilla un pizzico di curiosità. Per questo, molti vorrebbero conoscere dei particolari sul cantante emiliano. Per esempio, qual è il ristorante preferito di Vasco Rossi? E cosa ordina di solito? Lo abbiamo scoperto. Entriamo perciò nei dettagli, dando qualche informazione sul luogo nel quale si trova.

Il paese natio di Blasco

L’hotel ristorante scelto da Vasco si trova proprio nel suo paese d’origine: Zocca. Questo piccolo comune nella provincia di Modena è famoso principalmente per aver dato i natali alla star. Tuttavia, vanta un paesaggio circostante di tutto rispetto.

Zocca si situa nel territorio dell’Unione Terre di Castelli, incastonato tra ben tre valli. È un centro di montagna pacifico in cui mantenersi lontani dalla massa di turisti, anche nel periodo estivo. Un punto d’interesse è il Santuario del Sacro Cuore di Gesù, che custodisce la Chiesa di San Giacomo Martire.

La vera bellezza, ad ogni modo, la rappresenta il panorama che si erge attorno. La frazione di Missano conserva la Pieve di San Vitale e Biagio, con uno splendido polittico. Altrettanto iconica è la Chiesa della Beata Vergine Assunta a Montalbano. I borghi di Rosola e Montecorone sono altre due perle da non perdere nel tragitto.

Il ristorante preferito di Vasco Rossi è all’Hotel Panoramic

Abbiamo scoperto che Vasco ama tornare periodicamente nei luoghi d’origine. Ecco perché, di passaggio per Zocca, ama mangiare presso l’Hotel Panoramic. Il menù che ordina di solito si compone di piatti specifici. Tra i cibi preferiti ci sono le focacce create dallo chef, che prendono il nome dalle sue canzoni. Due di queste sarebbero l’Alba Chiara (con prosciutto crudo, pecorino e aceto balsamico) e la Ridere di Te (con polpo, spinaci e mozzarella di bufala).

Inoltre, pare che l’artista andrebbe matto per la cucina tradizionale. Infatti, non resisterebbe a gnocco fritto, crescentine e borlenghi. E per concludere il pasto in bellezza, si concede qualche golosa pallina di gelato alla crema.

I costi delle camere

Vediamo ora quanto costa soggiornare all’Hotel Panoramic di Zocca. In media stagione, il pernottamento di una camera singola, senza la prima colazione, va dai 55 ai 65 euro a persona. Una doppia con la stessa formula, invece, costerebbe dagli 80 ai 90 euro. Si alzano le tariffe a luglio e agosto: la singola verrebbe tra i 65 e i 75 euro, mentre la doppia tra gli 89 e i 109. In caso di pensione completa, si spenderebbero rispettivamente 90 e 79 euro a testa.