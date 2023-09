Naomi Campbell, modella e imprenditrice: a quanto ammonta il suo patrimonio, la lunga carriera, la villa in Kenia

Era la fine degli anni Ottanta quando una modella di colore dall’andatura felina calcava le passerelle, rivoluzionando canoni e regole della moda. Dopo di lei niente sarà più come prima. Nasce così il mito di Naomi Campbell, la Venere Nera.

Non è solo bella Naomi Campbell, anche se la sua fama è legata ad un corpo dalle movenze feline e a gambe chilometriche. Ora che di anni ne ha 53, anche se continua a calcare le passerelle dimostrando che esiste un tipo di bellezza che oltrepassa i canoni tradizionali, è diventata anche imprenditrice.

Alla New York Fashion Week ha presentato una propria linea di abbigliamento, disegnata per PrettyLittleThing. La collezione comprende sofisticati abiti da sera e da coktail per la primavera estate 2024. Ma Naomi sa essere anche generosa e filantropa condividendo successo e ricchezza con i meno fortunati. Ha sostenuto diverse associazioni tra cui l’Anc di Nelson Mandela. Ed è sempre lei a promuovere l’evento Fashion For Relief, il party di beneficienza a favore di Save The Children.

La lunga carriera

La carriera di Naomi Campbell, modella e imprenditrice, inizia nel 1986 quando la sua immagine compare per la prima volta sulla rivista Elle e successivamente sul Calendario Pirelli, realizzato dal fotografo Terence Donovan. Ma la vera svolta si ha nel 1988 quando conquista la copertina di Vogue e l’appellativo di Venere Nera. È la prima volta per una modella di colore e segna una rottura con il passato e una vera rivoluzione nel Mondo della moda. Da quel momento la carriera di Naomi Campbell è tutta costellata di successi. Sfila per i più grandi stilisti del tempo a cifre stratosferiche. È una delle modelle più pagate del momento. Pare abbia accumulato un patrimonio stimato attualmente in circa 80 milioni di dollari.

Naomi Campbell, modella e imprenditrice

Oggi, a 53 anni, Naomi Campbell continua a calcare le passerelle e lo fa ancora da protagonista. Alla Milano Fashion Week ha sfilato per Dolce & Gabbana in un tubino guêpière che lasciava intravedere un fisico statuario e bellissimo nonostante il passare degli anni e la recente maternità. Ha infatti una bambina di appena due anni di cui preferisce non rivelare nulla, precisando solo che non è stata adottata.

Quando ha bisogno di stare lontano dai riflettori Naomi Campbell si rifugia nella sua villa in Kenya, un luogo di pace e tranquillità. La casa si trova a Malindi sull’Oceano Indiano, nella splendida cornice del paesaggio africano, dai toni caldi del sole. Dispone di una piscina di acqua salata per assaporare il piacere del mare ogni volta che ci si tuffa. La dimora, in perfetto stile esotico, ha il tetto in paglia makuti che si ottiene dalla essiccazione delle palme da cocco. Gli ampi spazi sono illuminati da lampade latika prodotte in Egitto e Marocco e molti dei mobili provengono dal Senegal.

