Oltre ad abbassare il colesterolo le statine potrebbero prevenire questa malattia agli occhi diffusissima dopo i 60 anni

La medicina continua senza sosta a portare avanti le ricerche riguardo i potenziali effetti collaterali e imprevisti dei medicinali. Questi effetti non sono per forza negativi. Alle volte gli stessi farmaci, che assumiamo per una ragione ben precisa, possono dare benefici paralleli all’organismo e apparentemente svincolati dal loro utilizzo ortodosso.

È questo, per esempio, ciò che avrebbe scoperto una ricerca condotta dagli esperti del Kellogg Eye Center (Univesity of Michigan). In accordo con la Glaucoma Research Foundation, gli studiosi americani hanno approfondito alcuni effetti ancora sconosciuti delle statine. Secondo la loro tesi, oltre ad abbassare il colesterolo le statine darebbero benefici inattesi anche ai nostri occhi. In particolare, questi comuni farmaci aiuterebbero a ridurre il rischio di una malattia molto diffusa, specialmente negli over 60: il glaucoma. Con l’ausilio di quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, entriamo nel merito della scoperta.

Molti studi scientifici hanno preso come oggetto le statine, tra i farmaci più utilizzati in assoluto e certamente i più comuni nella lotta al colesterolo. Stando a passate scoperte, alcune tipologie (atorvastatin e simvastatin) sarebbero utili persino nella lotta contro le malattie del sistema nervoso, Alzheimer e sclerosi multipla soprattutto. Anche sulle pagine di ProiezionidiBorsa, abbiamo riportato più volte i risultati di ricerche che ne esaltano i benefici.

Oggi riportiamo il resoconto dei dati raccolti da una ricerca condotta presso il Kellogg Eye Center dell’University of Michigan, supportata dalla Glaucoma Research Foundation. In questa sede, i ricercatori hanno studiato gli effetti delle statine sulla salute oculare. I risultati lasciano presumere che l’utilizzo del farmaco anticolesterolo per eccellenza potrebbe prevenire il glaucoma.

Dopo aver studiato nel dettaglio i dati forniti dalla Glaucoma Research Foundation, i ricercatori hanno affermato che le statine potrebbero prevenire il glaucoma.

Questa malattia, molto frequente specialmente dopo i 60 anni, può manifestarsi in varie forme. Secondo la scoperta in questione, assumere statine per almeno due anni ridurrebbe dell’8% il rischio di glaucoma primario ad angolo aperto.

Il risultato della ricerca è stato pubblicato sulla rivista Ophthalmology e la comunità medica ha espresso parere favorevole. Aumenterebbero, così, gli effetti positivi delle statine su tutto il nostro organismo.

