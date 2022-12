Ecco come servire le lenticchie a Capodanno come antipasto e contorno al cotechino in modo sfizioso

Come tradizione, a Capodanno oltre al cotechino in molti mangiano le lenticchie. Ci sono tanti modi di prepararle. Possiamo provare anche una delle ricette alternative che seguono.

Probabilmente sai già che nella notte di Capodanno si è soliti mangiare cotechino e lenticchie. Scopriamo perché. Sembra che la carne grassa del maiale rappresenti abbondanza. Per quanto riguarda le lenticchie, si dice che fin dall’antica Roma si regalavano sacchetti con questo legume. La loro forma tonda ricorda le monete. Gonfiandosi in cottura simboleggiano l’aumentare anche della ricchezza. Credenze a parte, le lenticchie farebbero bene perché conterrebbero fibre, proteine, vitamine e minerali, tra cui ferro e potassio. Potresti mangiarle come antipasto, nella zuppa o come contorno.

Ecco come servire le lenticchie a Capodanno per fare bella figura

Come per gli altri legumi secchi, dovrai mettere a bagno le lenticchie almeno 10 ore prima di cuocerle. Cambia l’acqua 2 o 3 volte. Elimina quelle che vengono a galla. Sciacqua poi sotto l’acqua corrente e mettile in una pentola. Per favorire la digestione dei legumi potresti aggiungere all’acqua di cottura 3 foglie di alloro. Nella ricetta che segue troverai anche delle erbe che potrebbero essere utili allo scopo, timo e cumino.

Per preparare un antipasto di Capodanno con lenticchie speziate occorrono:

8 vol au ven t già pronti;

già pronti; 250 g di lenticchie ;

; 30 g di burro ;

; 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

extravergine d’oliva; 2 spicchi di aglio ;

; una cipolla ;

; zafferano ;

; aceto;

cumino ;

timo ;

; sale e pepe.

Metti le lenticchie in un contenitore pieno d’acqua la sera prima. Il giorno dopo scolale e falle cuocere con qualche foglia di alloro. Aggiungi quindi un po’ di sale appena sono pronte. In una padella scalda l’olio insieme al burro e poi aggiungi aglio e cipolla tritati. Fai appassire e unisci un pizzico di pepe, di cumino, timo e di zafferano. Metti anche qualche goccia di aceto.

Dopo 10 minuti versa le lenticchie e un mestolo di acqua di cottura. Fai cuocere a fuoco medio e spegni appena il sughetto si restringe. Scalda poi i vol au vent di pasta sfoglia in forno. Disponili su un vassoio e riempili con le lenticchie.

Un particolare contorno di lenticchie

Per un contorno sfizioso per 4 persone procurati:

250 g di lenticchie ;

; una cipolla ;

; 300 g di radicchio rosso;

rosso; 8 gherigli di noce;

una foglia di alloro ;

; un chiodo di garofano ;

; 150 g di pancetta (facoltativa);

olio extravergine di oliva;

2 cucchiai di aceto;

2 cucchiai di senape ;

; sale e pepe.

Metti a bagno le lenticchie come spiegato precedentemente. Scolale e mettile in una pentola con acqua, 3 foglie di alloro e una cipolla in cui avrai inserito il chiodo di garofano. Fai cuocere a fiamma medio bassa. Quando sono pronte scolale e falle raffreddare. Nel frattempo pulisci il radicchio e lavalo sotto acqua corrente. Taglialo e mettilo in una ciotola. In un piatto fondo mescola aceto, senape, qualche cucchiaio di olio, sale e pepe. Unisci radicchio, lenticchie e gherigli di noce tritati grossolanamente e poi condiscili con la salsa.

Potresti arricchire l’insalata con dei dadini di pancetta saltati in padella. Se ti serve come contorno al cotechino puoi evitare di aggiungerli. Ecco come servire le lenticchie a Capodanno, quindi, come antipasto e contorno.