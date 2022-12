Ecco come scongelare la carne in maniera veloce e come capire se l’alimento è andato a male

Come scongelare la carne in maniera veloce-proiezionidiborsa.it

A tutti può capitare di avere della carne in freezer, insieme all’esigenza di cucinarla rapidamente. Vediamo come scongelare in fretta l’alimento e, soprattutto, come capire se sia ancora buono.

Avere della carne congelata dentro il freezer di casa è una cosa più che comune. Potremmo aver fatto una scorta per avere così sempre a disposizione l’alimento, magari nel caso di carni bianche per la dieta. Oppure potremmo aver voluto approfittare di offerte speciali al supermercato. Dobbiamo però fare molta attenzione al momento di gustarla.

L’alimento congelato

Congelare la carne è sicuramente molto comodo ma bisogna stare attenti quando la si deve scongelare per mangiarla. Proprio questo punto potrebbe costituire un rischio per la salute, ossia coinvolgere possibili contaminazioni o proliferazioni batteriche. Che potrebbero portare la carne scongelata a divenire un veicolo di infezioni o di intossicazioni alimentari. Certo, si può avere l’esigenza di scongelare un pezzo di carne con rapidità ma vediamo come farlo nel modo giusto e senza rischi.

Ecco come scongelare la carne rapidamente

Contrariamente all’uso comune, la carne non andrebbe mai fatta scongelare a temperatura ambiente. Questo perché ciò favorirebbe la proliferazione batterica. Peggio ancora scongelare l’alimento grazie al calore del termosifone. Lo sbalzo di temperatura repentino potrebbe infatti favorire la formazione di colonie di microrganismi nocivi. Per cucinare in sicurezza della carne congelata, possiamo provare a scongelarla con l’acqua fredda. Dobbiamo lasciarla nel suo involucro e riporla dentro un ulteriore sacchetto trasparente per alimenti sigillato a dovere.

Dovremo quindi riempire una pentola di acqua fredda e lasciarvi a bagno il sacchetto con la carne. La preleveremo, quindi, quando sarà scongelata. Dunque, ecco come scongelare la carne in fretta e senza correre rischi. Dobbiamo, però, ricordare che, dopo questo metodo, la carne va cucinata subito, altrimenti potrebbe sviluppare batteri. Questo a causa del cambiamento di temperatura.

Quando l’alimento è da buttare

Se la nostra carne fosse nel freezer da un po’ di tempo, potremmo porci il dubbio della sua commestibilità. Questo anche indipendentemente dalla data di scadenza. Per capire se l’alimento è ancora buono, dobbiamo guardare attentamente la sua superficie. Una carne congelata con grossi cristalli di ghiaccio significherà una perdita di umidità. La carne scongelata avrà quindi un sapore meno gustoso e sarà dura quando cotta. Ma, almeno, sicura come alimento. Una carne avariata, invece, allo scongelamento apparirà collosa al tatto e molto viscida. Ciò sarà segno di proliferazione batterica, per cui l’alimento sarà da buttare.