Coltivare e prendersi cura di una pianta di limone è un’esperienza che, prima o poi, ogni appassionato di giardinaggio deve fare.

Chi possiede un bel giardino, può benissimo interrarla e far crescere così un albero meraviglioso e ricco di frutti. Ma anche chi non ha ampi spazi disponibili, può coltivarla abbastanza facilmente e togliersi davvero grandi soddisfazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo, dopo qualche consiglio preliminare, vedremo come debellare alcuni insetti e batteri che mettono in pericolo questa bellissima pianta.

Infatti, ecco come sconfiggere il nemico numero 1 delle nostre piante di limone, ma prima vediamo alcune cure necessarie per mantenerla in forma.

Come far crescere e mantenere una pianta di limone

Il giardinaggio non smette mai di stupire e c’è sempre tantissimo da imparare.

Anche per quanto riguarda la pianta di limone, è possibile sfruttare alcune tecniche davvero straordinarie e facili da replicare.

Ad esempio, basta questo trucco geniale per far crescere rapidamente una pianta di limone.

Seguendo attentamente tutti i passaggi, in poche settimane dovremmo ottenere una bella piantina di limone, partendo da un solo seme e una banana.

Chi invece possiede una pianta in una fase già avanzata, può avere piante di limone sempre sane e rigogliose grazie a questo eccezionale concime naturale.

Messi in chiaro questi aspetti, scopriamo ora come eliminare uno dei parassiti più dannosi per le piante di limone.

Ecco come sconfiggere il nemico numero 1 delle nostre piante di limone

I parassiti di cui parleremo oggi sono i Tripidi.

Questi sono degli insetti, dell’ordine dei Tisanotteri, che attaccano la struttura della pianta, soprattutto le foglie, succhiandone la linfa.

Con le loro punture, creano dei puntini sbiaditi sulle foglie e rendono secchi i germogli.

Per quanto riguarda i frutti, una volta colpiti da questo parassita, presentano una certa rugginosità argentea.

Il loro periodo di attività va da aprile a novembre. Per debellarli possiamo utilizzare una soluzione di acqua e Sapone di Marsiglia da spruzzare su tutto l’apparato vegetale. Inoltre, per prevenire la sua diffusione, possiamo effettuare una periodica potatura, soprattutto in estate, quando fa più caldo.