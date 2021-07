Con l’avvento dell’estate, sempre più persone vogliono abbellire il proprio corpo ed esprimere la propria personalità. Non solo vestiti e pettinature, ma anche piercing o tatuaggi stanno spuntando fuori ovunque. Specialmente dopo tutti questi mesi di quarantena, questa voglia di uscire ed esprimersi è ancora più accentuata.

In molti sanno che l’estate non è il periodo ideale per un tatuaggio, in quanto i raggi solari potrebbero sbiadirlo. Al contrario in pochissimi sanno, che l’estate è il momento migliore in assoluto per farsi un piercing. Se siamo quindi indecisi o desideriamo da tempo farne uno, questo è il momento perfetto. Andiamo a vedere il perché.

L’estate è il momento migliore in assoluto per farsi un piercing

Cominciamo con i piercing alle orecchie. Il bello dell’estate è che possiamo evitare cappelli o cappucci che potrebbero andare ad infettare o spostare il piercing. Se invece si trova su altre parti del corpo, il vestirsi leggeri con abiti di cotone o lino aiuta il piercing a non sviluppare infezioni. Con vestiti pesanti o attillati, qualche problema sorgerebbe sicuramente.

Il secondo motivo è perché d’estate generalmente abbiamo più tempo. Tutti i piercing, infatti, richiedono almeno un mese di cure, con pulizia approfondita e impacchi a base di soluzione fisiologica due volte al giorno. D’estate è più facile trovare il tempo da dedicare al processo di guarigione.

Il terzo motivo, quello che rende l’estate particolarmente ideale per farsi un piercing, sono i bagni al mare. Difatti, l’acqua salata aiuta la ferita a guarire, disinfettando ed eliminando secrezioni e crosticine. Per questo, infatti, si fanno gli impacchi di soluzione salina giornalmente. E come ultimo motivo troviamo lo sfoggio. Visto che d’estate necessariamente scopriamo di più il nostro corpo, possiamo subito far vedere al mondo il nostro nuovo gioiello. In alcuni casi, ovviamente, questo non è applicabile.

Questo articolo ci ha convinti che fare un piercing d’estate è un’ottima e divertente idea ma non sappiamo ancora cosa fare? Diamo un’occhiata a questo articolo qui.