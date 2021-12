Non solo nel periodo delle festività, ma in qualsiasi momento dell’anno possiamo utilizzare la cannella per completare e colorare i nostri interni. Questo è dovuto a tre caratteristiche uniche. La cannella infatti ha un profumo dolce e tendenzialmente gradevole. Ha poi una consistenza tale da non essere deperibile (i rametti di cannella si conservano potenzialmente per anni). Infine, è dotata di una forma unica nel genere.

Si potrebbe quasi paragonare a un tronco d’albero in miniatura sia per la rotondità che per il colore. Ecco allora che si prospettano utilizzi vari e semplicissimi, ispirati in parte proprio da questo suo aspetto. Ci farà fare un figurone con gli ospiti. Infatti un dettaglio realizzato con i rametti di cannella è un segno di stile, di attenzione e di diversità. Sembra incredibile ma la cannella sarà l’alleato inatteso per decorazioni natalizie semplici ed efficacissime.

Una base per piccole costruzioni aromatiche

Questa spezia che viene dallo Sri Lanka viene estratta da un fusto di corteccia molto diffuso nell’isola. La particolarità della sua provenienza è, anzi, proprio quella di non essere estratta dal frutto della pianta. Ecco allora 3 utilizzi geniali e semplicissimi.

Come abbiamo anticipato, un rametto di cannella sembra quasi materiale da costruzione. Perché non utilizzarla allora per creare una vera e propria capannina d’arredamento? Costruirla è semplicissimo. Basterà incollare i rametti l’uno con l’altro grazie all’ausilio della colla. Basta tagliare a metà i bastoncini di cannella e avvicinarli insieme in gruppi di quattro. Sarà sufficiente farlo tre volte per le pareti laterali e due per i lati del tetto che si sosterranno a vicenda. Per le pareti frontali della casetta si potrà optare per lasciare una piccola apertura modulando la lunghezza dei rametti. In questo modo, la nostra capanna avrà addirittura una porta!

Allo stesso modo, avvicinare i rametti tra di loro grazie a dei cordini oppure alla colla ci aiuterà a creare tanti altri oggetti. Pensiamo ad esempio ad un portacandela. Nel corso delle festività infatti una candela crea un’atmosfera di gioia ma anche di intimità per il tono soffuso. Ecco allora che potremmo creare un sistema per circondare la candela ponendo in verticale i rametti di cannella tutto attorno alla fiamma. Un bel nastrino colorato potrà elegantemente concludere la decorazione.

Nulla ci impedisce di assemblare i rametti in fila per fare da portabicchiere o poggia bottiglia. Immaginiamo la nostra tavola imbandita e una bottiglia di rosso appoggiata su questo oggetto artigianale di nostra creazione. Allo stesso modo potremmo chiudere un tovagliolo, per dare un tocco naturale alla nostra cena. La fantasia poi ci aiuterà nel decorare con eleganza e stile la nostra casa anche con altri accorgimenti. Per quanti fossero interessati a creare eleganti decorazioni per interni ecco una bella notizia, perché la buccia colorata di questo frutto saporito potrebbe fornirci molte soluzioni.