Con 10 euro al servito danno 4,39 litri di benzina o gasolio, ma per risparmiare soldi e carburanti ecco semplici consigli sempre vincenti

I prezzi del carburante alla pompa vanno battendo ogni giorno nuovi, tristi record al rialzo. Da tempo i listini dei gestori sono in costante aumento e il trend non sembra destinato a interrompersi o a invertirsi. Secondo stime accreditate, ieri il prezzo medio di 1 litro di benzina è arrivato a 2,275 euro/litro, mentre si è fermato a 2,275 euro/litro quello del gasolio.

Nel dettaglio, il range dei prezzi praticati per la benzina oscillano tra i 2,222 e i 2,378 euro/litro, mentre scende a 2,181 presso gli impianti no logo. Per il gasolio, invece, la forchetta dei prezzi (sempre al servito) varia tra i 2,246 e i 2,359 euro/litro, e si ferma a 2,186 euro/litro presso i distributori no logo.

Pertanto. con 10 euro al servito danno 4,39 litri di benzina o di gasolio, davvero molto poco se rapporta ai prezzi di 1 o 2 anni fa.

Le prime raccomandazioni per risparmiare un mucchio di soldi sul rifornimento

Le vie del risparmio, quindi, passano attraverso l’adozione di altre strategie operative. Abbiamo già visto come risparmiare soldi facendo rifornimento in alcuni giorni della settimana e in alcune ore della giornata. Tuttavia, oltre questi 2 trucchi vi sono altre regole di comportamento che permettono di tagliare i consumi.

Anzitutto non è mai superfluo ricordare le buone norme da tenere al volante:

usare sempre la marcia corretta in rapporto alla marcia. Cioè occorre ingranare la marcia che incide meno sull’acceleratore per mantenere l’andamento di marcia desiderato;

va assicurata la giusta pressione delle gomme, per limitare al massimo l’attrito sull’asfalto;

occorre guidare l’auto libera da pesi inutili o superflui e con uno stile improntato alla moderazione;

evitare per quanto possibile le ore di punta, che fanno perdere tempo e carburante in code estenuanti;

ottimizzare il percorso, magari ricorrendo all’ausilio di specifiche App;

evitare di aprire i finestrini quando la velocità dell’auto è media o sostenuta. Superati i 50-60 km orari, infatti, i finestrini aperti aumentano la resistenza del vento, quindi i consumi di carburante;

ricordarsi di praticare la giusta manutenzione del veicolo. Pensiamo alla regolazione della centralina e al cambio del filtro dell’aria e/o delle candele.

La via del risparmio passa anche attraverso il ricorso a tutte le promozioni possibili e immaginabili che si possono sfruttare. Ad esempio, fino alla fine di marzo la richiesta di questo preventivo può far vincere un buono carburante di 50 euro.

Inoltre, anche la scelta dei c.d. distributori no logo e del fai-da-te può aiutare a risparmiare dei centesimi ad ogni singolo rifornimento. Tuttavia, questi centesimi moltiplicati per un mese e/o un anno intero possono fare tanta differenza.

Infine, un’altra forma di risparmio passa anche grazie a Google Maps. Sfruttata nel modo che abbiamo già indicato, potrebbe far risparmiare anche fino a 1.200 euro all’anno sul carburante.