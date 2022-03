Abbiamo già visto quanto sia costoso mantenere un’auto tutto l’anno, tra spese fisse e variabili. Tra queste troviamo ad esempio quelle assicurative. L’art. 193 del Codice della Strada disciplina in merito all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile (RC auto). Il primo comma, in particolare, prevede che i veicoli a motore senza guida di rotaie non possono circolare su strada senza copertura assicurativa.

Il Comunicato IVASS del 25 febbraio

Per limare sulla spesa, gli automobilisti considerano anche le offerte presenti in rete e/o quelle che ricevono per telefono, anche via WhatsApp. Tuttavia, a volte può esserci il rischio di imbattersi in polizze false, come segnala l’IVASS. Si tratta dell’Istituto sulla Vigilanza delle Assicurazioni, che sul portale istituzionale indica i siti Internet irregolari, a beneficio e tutela degli assicurati.

Abbiamo già visto i 5 siti “assicurativi” online irregolari segnalati dall’Istituto l’11 marzo. Nel Comunicato del 25 febbraio, invece, ecco la segnalazione di altri 4 siti irregolari:

www.as-assicurazioni.it;

https://www.assicuriamo.org;

https://www.assurance.host/#;

https://www.subagenziabasile.com.

Come sostiene l’Istituto di Vigilanza, le polizze ricevute dai clienti da queste compagnie sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

Attenzione perché sono irregolari questi 2 pagamenti dei premi assicurativi e il veicolo risulta non assicurato

L’IVASS non smette di raccomandare massima cautela agli automobilisti. Il consiglio vale soprattutto per le proposte ricevute in rete o per telefono su polizze di durata temporanea.

Prima di pagare un premio sarebbe bene controllare che i contratti e i preventivi facciano riferimento a imprese regolarmente autorizzate. Sul portale istituzionale è possibile consultare:

l’elenco degli avvisi alle Società non autorizzate, i casi di contraffazione, i siti Internet non conformi alla disciplina;

gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare sul territorio nazionale;

il RUI, Registro Unico Intermediari assicurativi e l’Elenco degli Intermediari UE.

Occhio a questi pagamenti dei premi assicurativi

In particolare, IVASS sottolinea che alcuni pagamenti dei premi sono irregolari, e precisamente quelli effettuati:

a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate;

a favore di società o persone non iscritte negli elenchi sopra citati.

Quindi attenzione perché sono irregolari questi 2 pagamenti dei premi assicurativi e quindi ci si espone alle conseguenze previste dal Codice della Strada.

Va ricordato che i siti Internet o i profili social (Facebook, etc) degli intermediari italiani che operano online devono sempre indicare:

i propri estremi identificativi;

l’indirizzo della sede, i recapiti mobili e numero di fax, l’indirizzo PEC;

data e numero di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari e l’indicazione che si tratta di un intermediario sottoposto al controllo IVASS.

Infine, per qualunque dubbio è bene rivolgersi al servizio telefonico IVASS. Dal lunedì al venerdì è possibile contattare l’800-486661, il Contact Center Consumatori dell’Istituto, valido per qualsiasi chiarimento sul tema.

