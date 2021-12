Gli appassionati di orchidee si saranno imbattuti nella maggior parte delle problematiche che possono colpire le Phalaenopsis.

Si tratta della tipologia di orchidea più diffusa nelle nostre case dal momento che è possibile acquistarle anche al supermercato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Le orchidee sono piante tropicali abbastanza robuste che non necessitano di particolari cure.

Tuttavia, in alcune situazioni potrebbero trovarsi in difficoltà come nel caso di attacchi di insetti o di clima errato.

Infatti le orchidee del genere Phalaenopsis hanno bisogno di temperature che non scendano al di sotto dei 15 gradi.

Nel periodo invernale lasciare le nostre orchidee esposte a un clima rigido potrebbe portarle alla morte. Per questo non andrebbero mai lasciate all’aperto né in zone della casa eccessivamente fredde.

Ecco come salvare un’orchidea che perde le foglie in inverno per vederla rifiorire in primavera

Le orchidee esposte a temperature fredde cominceranno a perdere i fiori e, in seguito le foglie.

Le foglie si staccheranno una dopo l’altra ma, prima di farsi prendere dalla disperazione si potrà provare a rimediare.

Oltre al freddo potrebbe causare questo problema anche troppa acqua o eccessive nebulizzazioni. Nel primo caso anche le radici tenderanno a marcire mentre nel secondo caso saranno solamente le foglie a cadere.

Soprattutto nel periodo invernale il rischio di ristagni di acqua è molto più alto rispetto all’estate.

Anche se l’orchidea sembra ormai morta resistiamo alla tentazione di gettarla nella spazzatura. Qualcosa si potrà ancora fare per salvarla se le radici continueranno ad essere belle, verdi e sode.

Cosa fare

La cosa più importante è agire per tempo, il tempismo è fondamentale per riuscire ad ottenere buoni risultati.

Per prima cosa si potrebbe provare ad esporre le orchidee in una stanza luminosa ma lontane dai raggi diretti del sole. In seguito provare a utilizzare del concime liquido per aiutare la pianta nella ripresa.

L’orchidea andrà sistemata in una zona della casa calda ma non troppo. Infatti lo sbalzo di temperatura tra il freddo e il caldo potrebbe danneggiare ulteriormente la pianta.

Importante, poi, ricordare che l’orchidea avrà bisogno di uno sbalzo termico per poter fiorire. Lasciarla circa un mese in una zona non riscaldata a temperatura non inferiore ai dieci gradi potrebbe stimolare la fioritura.

Nel caso di temperature sempre costanti sarà molto difficile vedere spuntare dei fiori sulla nostra orchidea.

Ecco, quindi, come salvare un’orchidea che perde le foglie in inverno per vederla rifiorire in primavera.