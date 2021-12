In molti li abbiamo visti esposti nei negozi ortofrutticoli più forniti chiedendoci cosa possano essere e magari, senza destare a questo frutto la dovuta attenzione. Pochi sanno che con questo dolce frutto che contiene molta contiene molta vitamina C, B1, B2 si può fare una gustosa bevanda.

La bevanda di cui tratteremo si prepara con questo frutto originario della Cina, ormai coltivato in tutto il mondo e utilizzato fresco nella preparazione di dolci, ricette salate e bevande grazie al suo ottimo sapore e delicato profumo. Si chiama litchi e si può gustare fresco da maggio ad ottobre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Le proprietà del litchi

Il litchi è un frutto molto succoso e ricco di nutrienti, ideale per dissetarsi durante le calde giornate estive.

Ha un ottimo contenuto di vitamina C, per questo è in grado di innalzare le difese immunitarie del nostro organismo e di proteggere le cellule dall’azione negativa dei radicali liberi. Contiene potassio, minerale importante per la salute del cuore, e il rame utile per la produzione dei globuli rossi.

I litches sono ottimi per chi ha problemi digestivi poiché le fibre presenti all’interno del frutto stimolano la formazione dei succhi gastrici.

Chi ha problemi di diabete deve mangiarli con cautela, in quanto sono molto zuccherini. Inoltre, deve prestare attenzione anche chi assume farmaci che influenzano colesterolo, trigliceridi, rischio di emorragie e livelli ematici di zuccheri, nonché da chi prende antidolorifici, anticancro, antivirali, antifiammatori, antivirali, immunomodulanti e antidolorifici. In questi casi, si consiglia sempre di consultare un medico.

Pochi sanno che con questo dolce frutto che contiene molta contiene molta vitamina C, B1, B2 si può fare una gustosa bevanda

Il succo del litchi può essere bevuto da solo oppure abbinato ad altri succhi di frutta o bevande come la citronella, l’acqua di cocco, il succo di ananas, lime, cetriolo, arancia o di pompelmo.

Ottima è la Sangria tropicale al frutto di Litchi, la cui preparazione richiede i seguenti ingredienti:

a) 10 litchi;

b) 4 fette di ananas;

c) 1 banana;

d) un limone;

e) alcune fette di mango;

f) 6 dl di zucchero;

g) 3 cucchiai di zucchero di canna;

h) 3 dl di rum.

Procedimento

Tagliare il mango a piccoli dadi, l’ananas a ventaglietti, la banana a rondelle spruzzata con del succo di un limone e lasciare interi i litchi. In una terrina mescolare lo zucchero con il succo di un’arancia e il rum. Versare il composto sulla frutta precedentemente preparata mettere in frigo e lasciare riposare per un’ora. Servire la sangria al frutto di litchi con dei cubetti di ghiaccio.