A molti di noi sarà capitato in passato di ritrovarsi un maglione infeltrito dopo averlo messo a lavare.

Questo può provocare sprechi di denaro, perché spesso finiamo per buttare i maglioni pensando che non ci sia nulla da fare.

A volte invece potremo anche riutilizzare in casa i maglioni in modo alternativo, così da dar loro una nuova vita e sfruttarli diversamente.

Altrimenti potremo recupere il maglione grazie a dei rimedi naturali che spesso sono già a portata di mano.

Ecco come salvare in modo sorprendente un maglione di lana infeltrito grazie a questa miscela fai da te efficace ed economica

Non solo maglioni infeltriti, a volte capita che si formino i fastidiosi pelucchi che sembrano non andare mai via. Anche in questo caso, esistono dei rimedi che ci permettono di utilizzare dei prodotti comuni già presenti in casa.

Ecco però come salvare in modo sorprendente un maglione di lana infeltrito grazie a questa miscela fai da te efficace ed economica, che possiamo preparare facilmente a casa.

Per recuperare un maglione colpito da questa problematica dovremo preparare una soluzione composta dal succo di due limoni, un litro d’acqua tiepida e 50 ml d’aceto di mele.

Mettiamola in un contenitore capiente e aggiungiamoci ancora una tazza di balsamo per capelli, che solitamente abbiamo già in casa.

Sarà poi il momento di mettere a mollo il nostro maglione infeltrito per un’ora intera, per far sì che la miscela agisca correttamente.

Fatto ciò, prepariamo un’altra bacinella con all’interno lo stesso quantitativo di acqua tiepida, il succo di un limone e 4 cucchiai di balsamo per capelli.

Trasferiamo il maglione nella seconda bacinella, teniamolo a mollo per altri 30 minuti ed infine appendiamolo in verticale senza strizzarlo, altrimenti tenderà a restringersi.

Invece, se noteremo che tenderà a sformarsi, dovremo ricordarci di stenderlo orizzontalmente su di uno stendino.

Possono essere diverse le cause che portano un maglione ad infeltrirsi e spesso sono errori che commettiamo inconsapevolmente.

Per prima cosa, è fondamentale cercare di prevenire il problema leggendo bene le etichette che si trovano sul maglione per evitare di danneggiarlo.

Generalmente la temperatura giusta per lavare i nostri maglioni non dovrebbe mai superare i 30° C per tutto il lavaggio in lavatrice.

Altrimenti gli sbalzi di temperatura che possono avvenire durante il lavaggio possono causare l’infeltrimento, facendoci sprecare tempo e denaro.

