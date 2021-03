La sicurezza dei propri dati è fondamentale nell’era digitale. Perdere la patente o la carta di identità può essere molto rischioso. Ignoti, spesso malintenzionati, possono impossessarsi delle nostre generalità per scopi loschi.

Ancora più preoccupante risulta, invece, lo smarrimento dei mezzi di pagamento. Grazie allo sviluppo tecnologico e alle conoscenze digitali, chi detiene le nostre carte può usarle per effettuare transazioni o, peggio ancora, clonarle.

È dunque necessario, in queste situazioni, prendere tutti i provvedimenti per evitare il peggio. Dunque, attenzione, ecco cosa fare immediatamente se smarriamo il bancomat.

Attenzione, ecco cosa fare immediatamente se smarriamo il bancomat: blocco della carta e denuncia alle Autorità

Inutile dire che la prima cosa da fare quando si smarrisce il bancomat è mantenere la calma. Niente panico: grazie alla procedura che ora descriviamo, potremo evitare conseguenze indesiderate.

Prima di tutto dobbiamo contattare subito il servizio clienti della nostra banca. Seguendo il percorso telefonico ad hoc, riusciremo a parlare con un operatore pronto ad ascoltare le nostre richieste.

Quindi, segnaleremo all’addetto l’avvenuto smarrimento e la volontà di bloccare la carta. Quando si effettua questa operazione, ci verrà richiesto di comunicare i nostri dati. Generalmente dobbiamo fornire due cifre del PIN del nostro conto corrente. Accertata la nostra identità, l’operatore provvederà a bloccare il bancomat, comunicandoci contestualmente il codice di blocco.

Il secondo passaggio consiste nella presentazione della denuncia di smarrimento presso una stazione dei Carabinieri o qualsiasi altra autorità di Polizia Giudiziaria.

Oltre a fornire il nostro documento, gli operatori di Polizia Giudiziaria ci chiederanno anche il numero della carta a otto cifre. Dovremmo esserne in possesso, ma se così non fosse non ci sono problemi. Provvediamo nuovamente a contattare la nostra banca e a chiedere anche il numero della carta che abbiamo provveduto a bloccare.

Questo requisito è indispensabile per poter procedere alla denuncia. Ricordiamo, in ogni caso, che il nostro conto corrente continuerà a rimanere operativo nonostante il blocco del bancomat.

Richiesta di nuova emissione

A questo punto possiamo, infine, richiedere l’emissione di un nuovo bancomat al nostro istituto di credito. Dovremo fornire all’addetto di sportello una copia della denuncia e comunicargli il codice di blocco del vecchio bancomat.

Lo stesso addetto provvederà, quindi, a consegnarci un nuovo bancomat. Laddove ravvisassimo eventuali ammanchi nel conto corrente possiamo contestare gli addebiti alla banca, chiedendo di annullare le operazioni effettuate dai terzi. Di norma, spetta agli operatori antifrode della banca fare questo genere di valutazioni.