Oggi più che mai fare la spesa diventa un’impresa. Siamo stati costretti a rispettare orari e chiusure forzate a causa del confinamento. Andare al supermercato diventa quindi una nuova esperienza dove si passa e si riparte velocemente senza troppo tempo da perdere.

Ad ogni modo ci sono già dei modi per risparmiare tempo e spazio. Con il lettore di codice a barre salvatempo, disponibile quasi in tutti i supermercati possiamo organizzarci facilmente. Anche nei negozi dove questa opzione non c’è, ecco come risparmiare spazio soldi e tempo utilizzando questi oggetti per fare la spesa.

Le borse in tessuto e riutilizzabili che possiamo creare anche da sole in casa, fanno al nostro caso.

I vantaggi delle borse di stoffa come soluzione ecologica

Ormai è diventato quasi imperativo il divieto dei sacchetti di plastica e si preferisce la carta o il biodegradabile. Evitiamo quindi di partire al supermercato disorganizzati e muniamoci di una serie di borse in tessuto. A seconda di quello che dobbiamo comprare, prendiamone una, due o quante ce ne servono.

Questo ci permetterà di organizzare i nostri acquisti dividendoli per settore e categoria. Le borse in tessuto sono lavabili, riutilizzabili e possono avere diverse dimensioni. Sono resistenti rispetto ai sacchi di carta e si possono portare facilmente anche se il contenuto è pesante.

Ecco come risparmiare spazio soldi e tempo utilizzando questi oggetti per fare la spesa. Si risparmieranno i 10 o 20 centesimi che spendiamo per ogni busta acquistata al supermercato. Si potrà organizzare la nostra spesa scegliendo buste di dimensioni diverse e soprattutto possiamo crearle noi a nostro piacimento.

Per creare delle borse in tessuto si possono riciclare dei tessuti come dei lenzuoli o altri vestiti vecchi.

Le cosiddette “tote bag”, o grandi borse da shopping, sono diventate capi di moda anche molto cari. Sono oggetti fashion che sono pubblicizzati da celebrità nei loro outfit metropolitani.

Noi possiamo facilmente fabbricarli ritagliando un pezzo di stoffa della fantasia o colore che ci piace. Creiamo un modello della dimensione che preferiamo e poi cuciamo i due pezzi ritagliati in precedenza. Per creare i lacci della borsa possiamo utilizzare dei vecchi foulard o sempre dei nastri o parti del tessuto che abbiamo ritagliato. Risparmiamo riutilizzando tutto e sbizzarrendo la nostra fantasia.