Degli oggetti che durano molto nel tempo sono sicuramente le lenzuola. Sia quelle di cotone cucite e ricamate dalle nonne, sia quelle sintetiche comprate nei negozi.

Ovviamente le lenzuola da corredo hanno un valore affettivo e sono generalmente indistruttibili. Nessuno oserebbe toccare la federa della bisnonna, che poi era della nonna, della mamma fino ad arrivare a noi.

Per tutte le altre lenzuola moderne, sia di cotone, sintetiche o anche di seta, esistono dei modi semplici per farle durare. Niente paura quindi se le lenzuola sono vecchie e scolorite perché possiamo riutilizzarle facilmente.

Idee e spunti creativi per creare nuovi oggetti con il tessuto delle lenzuola

Se abbiamo delle buone qualità per il cucito, niente di meglio che mettersi a lavoro. Spesso si recupera un vecchio lenzuolo tagliandolo in piccoli pezzetti ed utilizzandolo come stracci per pulire.

Se però vogliamo metterci all’opera con ago e filo, potremo realizzare qualcosa di più bello.

Si possono infatti riprendere i tessuti vecchi e creare un modello per dei bei grembiuli da cucina. In più se il colore è sbiadito è semplicissimo ridare un nuovo smalto al tessuto con un fissatore di colore.

Ci sono dei sacchetti già pronti acquistabili al supermercato e da mettere semplicemente in lavatrice. Attenzione a non tingere i tessuti acrilici o chimici, poiché il processo di tintura potrebbe rilasciare delle sostanze nocive per la pelle.

Altre idee creative

La lista è abbastanza lunga quindi niente paura se le lenzuola sono vecchie e scolorite, perché possiamo riutilizzarle facilmente.

Si possono cucire dei copricuscini creando delle fantasie e patchwork dei più svariati. Inoltre, si possono trasformare le lenzuola in delle carinissime borse in stoffa, da decorare poi con bottoni, nastri e paillettes a nostro piacimento.

Un’altra idea è la realizzazione di tappetini per il bagno annodando le lenzuola. Questo per creare uno spessore più alto e che sia morbido e confortevole per i piedi. Qualsiasi altro tappeto per l’ingresso, per fare yoga o per far sdraiare il nostro cane, può essere una buona ispirazione.

Infine, perché non creare delle nuove tende per il bagno o per le stanze della casa, adattando le nostre vecchie lenzuola.