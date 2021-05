Ci sono dei periodi in cui svegliarsi già esausti e stanchi è normale, questo dipende dai ritmi e dagli impegni che abbiamo. Dipende anche da quanto tempo in realtà dedichiamo al riposo e al relax totale. Ci sono persone che pur rilassandosi in realtà non staccano mai la testa, e continuano a pianificare le proprie giornate o i propri appuntamenti. Bisogna sempre ricordare che il riposo è importante per ricaricarsi e fare meglio dopo.

Quando ci si sveglia stanchi si pensa che la soluzione sia aumentare le dosi di caffè così da riuscire a portare a termine la giornata. In realtà dosi eccessive di caffè non fanno bene al nostro organismo, sappiamo che un quantitativo elevato può generare dei disturbi troppo difficili da debellare.

Esiste una valida alternativa perché non c’è sempre bisogno del caffè per combattere la stanchezza mattutina e avere le giuste energie.

Succo di melograno

Alcuni lo sanno già e lo consumano al posto del caffè, questo ha un sapore intenso e per certi versi non accostabili ad altri gusti. Viene indicato come un ottimo sostituto del caffè e aiuta addirittura a riprendersi durante il risveglio mattutino. Ci stiamo riferendo al succo di melograno. Questo è una bomba di energia naturale che dona al nostro corpo la giusta forza di affrontare le giornate intense. Inoltre questo è un concentrato ricco di antiossidanti, minerali e vitamine. Le principali sono A, un complesso di vitamine B, C ed E, inoltre è una bevanda rinfrescante e tonica.

Preparazione

Ottenere il succo di melograno è veramente semplice, si può preparare anche senza estrattore. Possiamo utilizzare in alternativa il passaverdura, il frullatore oppure lo spremi agrumi. Se non gradiamo troppo il suo gusto intenso, possiamo sempre unire un altro frutto per migliorarne il sapore. Vanno bene i kiwi o qualche pezzo di Ananas.

