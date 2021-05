Nonostante ci ripromettiamo di smetterla con lo shopping, le nostre case sono sempre più piene di cianfrusaglie. Ma non c’è bisogno di dare via le nostre cose, se siamo affezionati. Basta organizzarsi e trovare i giusti espedienti per fare un po’ di ordine. È ancora meglio se troviamo delle idee carine che oltre a eliminare il disordine diano un tocco particolare all’appartamento. Oggi vediamo 3 idee creative per eliminare il caos in casa a costo zero riutilizzando le casse del vino. In questo modo faremo ordine e, al contempo, utilizzeremo in modo intelligente degli oggetti che altrimenti non fanno che occupare spazio.

3 idee creative per eliminare il caos in casa a costo zero riutilizzando le casse del vino

Partiamo dal presupposto che una cassetta di legno per il vino può diventare praticamente qualsiasi cosa, con un po’ di ingegno. È un elemento molto versatile, che si adatta bene a essere appeso alle pareti a mo’ di mensola o sistemato tra i divani del salotto come un piccolo tavolino. Ma visto che la creatività non ha limiti, possiamo usare queste casse di legno in modi ancora più particolari.

Per esempio, se siamo appassionati di musica e abbiamo una folta collezione di vinili, le casse del vino sono eccellenti portadischi. Possiamo posizionarle sotto il giradischi e avremo sempre i nostri LP preferiti a portata di mano.

Abbiamo già detto che una cassa di vino può essere un bellissimo tavolino. Assemblando più cassette insieme, però, possiamo formare un suggestivo piedistallo su cui poggiare una lastra in vetro. Il risultato sarà un tavolino da tè che mostra in trasparenza le scritte marchiate a fuoco sul legno delle casse. Un tocco vintage davvero suggestivo.

Un pensiero ai nostri animali domestici

Infine, un pensiero ai nostri amici a quattro zampe. Se togliamo due lati alla cassetta di vino, uno lungo e uno corto, possiamo ricavarne una bellissima cuccetta per cani e gatti. Basta porci all’interno un cuscino e il gioco è fatto. Difficilmente ne troveremo in giro di più belle e ospitali.

Approfondimento

Riutilizzare i bancali mettendoli in verticale