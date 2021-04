È una cosa tenerissima da vedere, ma in molti non sanno che c’è un motivo ben preciso se i gatti a volte lo fanno. Se vedete il vostro gattino bloccarsi ed aprire la bocca per non chiuderla più per diversi minuti, niente paura, è normale.

Infatti, i gatti sono estremamente sensibili ed hanno la capacità di percepire segnali che noi non possiamo. Tutto questo grazie al fatto che hanno un organo detto organo vomeronasale, o organo del Jacobson.

Ecco perché a volte succede che il vostro gatto si blocchi con la bocca aperta: il fenomeno del Flehmen

Capita spesso che i nostri piccoli felini si fermino e, dopo aver annusato un odore, aprano la bocca. Questo è dovuto alla presenza, dietro agli incisivi e sotto al palato, di un organo olfattivo accessorio chiamato organo del Jacobson.

Non si conoscono esattamente quali siano le sue funzioni, ma si sa che è fondamentale per la caccia e per la riproduzione. Infatti, questo organo permette di recepire sostanze chimiche e ferormoni essenziali per il comportamento sociale dei felini.

Questo bizzarro comportamento prende il nome di fenomeno del Flehmen. Esso è dovuto al fatto che il gatto, per facilitare l’ingresso dei ferormoni, apre la bocca in modo piuttosto buffo sollevando il labbro superiore.

Il fenomeno di Flehmen in altri animali

Questo meccanismo non è presente solo nei gatti, ma anche in altri animali come ad esempio nei cavalli, tigri, capre e giraffe. Tutti loro utilizzano l’organo del Jacobson per recepire i segnali dall’ambiente. In particolare, l’organi si usa per marcare il territorio e far capire se si è disponibili per l’accoppiamento.

In realtà, questo organo è presente anche nell’uomo, ma già prima del nono mese di gestazione l’uomo lo perde. Infatti, evolutivamente ci siamo adattati all’ambiente in un modo che non richiede la presenza di questo organo, e quindi esso degenera prima ancora di nascere.

Quindi, ecco perché a volte succede che il vostro gatto si blocchi con la bocca aperta. È assolutamente normale e non c’è nulla di cui preoccuparsi. Al massimo c’è da essere curiosi di cosa il vostro animale domestico senta che noi non possiamo percepire.