Agosto, tempo di vacanze, di riposo, soprattutto mentale, da una vita sempre più stressante e con poche soddisfazioni. Si ha la sensazione di fare molti sacrifici, di correre come ossessi, ma alla fine di raccogliere poco. Spesso i nostri sogni rimangono nel cassetto e le nostre ambizioni frustrate. Sempre più spesso si ha la sensazione di perdere il controllo della nostra vita. Ma se non fosse così? Se fosse il momento di tirare fuori quel sogno dal cassetto? Se fosse arrivato il momento di ottenere ciò che veramente si vuole? E allora ecco come riprendere il controllo della vita e ottenere ciò che si desidera.

Sdraiati sotto l’ombrellone o in riva al mare guardiamo svogliatamente ciò che ci accade intorno, magari leggiamo e probabilmente sonnecchiamo. Questo, però, è il momento migliore dell’anno per pianificare nuovi progetti per il nuovo anno, quello che parte da settembre. Durante l’anno siamo sempre di corsa, non abbiamo mai tempo. Questo è il momento migliore per pianificare il raggiungimento di obiettivi che da tempo teniamo nel cassetto, realizzare quei desideri che da tempo sogniamo. Qualunque essi siano, piccoli o grandi ma adesso è il momento di pianificare per agire da settembre oppure rinunciare per sempre.

Ecco come riprendere il controllo della vita e ottenere ciò che si desidera

La prima cosa da fare è l’elenco dei nostri desideri a lungo cullati. Si prende un foglio di carta e una penna (mettiamo via lo smartphone) e si scrive un elenco di ciò che vorremmo fare da settembre, i nostri desideri da realizzare.

Fatto l’elenco diamoci delle priorità. Individuiamo i tre più desiderati, i più sentiti, gli obiettivi che vogliamo maggiormente raggiungere. Mettiamoli in graduatoria dal primo, il più attraente, al terzo, il meno eccitante dei tre.

Scriviamo una precisa descrizione del primo obiettivo. Cosa vorremmo esattamente ottenere, se è misurabile in quale quantità e in quanto tempo vorremmo raggiungere l’obiettivo. In pratica, definiamo il più specificatamente possibile il risultato che vorremmo ottenere e in quanto tempo. Naturalmente dovrebbero essere obiettivi realistici e realizzabili. Per esempio: perdere 15 chili nei prossimi 6 mesi. Oppure, risparmiare 15.000 euro in un anno.

Definire gli obiettivi

A questo punto si individuano le possibili strategie per raggiungere l’obiettivo, scegliendo la più attraente. Per esempio per perdere 15 chili in 6 mesi, dovremmo dimagrire di 2,5 chili al mese, circa 600 grammi la settimana. Per raggiungere quest’obiettivo possiamo intervenire sull’alimentazione e sull’attività fisica. Quindi, occorre individuare un nuovo regime alimentare per perdere peso costantemente ogni settimana. Inoltre occorre fare dell’attività fisica. Quale? La palestra potrebbe essere un’alternativa. Un’altra strada è quella di andare a correre.

Passare all’azione

Possiamo elaborare la strategia che ci porterà a raggiungere il risultato stando comodi sulla sdraio, in riva al mare, sul letto in camera, ovunque. In questa fase servono solamente una penna e un foglio. Possiamo prenderci tutto il tempo necessario per pensare. Siamo in vacanza e abbiamo tempo per riflettere.

Definita la strategia, si passa all’azione. Il primo passo è scrivere quali step compiere e quando farli. Per esempio, il primo lunedì di settembre iscriversi in palestra. Entro la prima settimana di settembre definire una nuova dieta che ci porti a raggiungere l’obiettivo. Attenzione, obiettivo e strategia vanno scritti con un preciso calendario, non è sufficiente tenerli a mente. Quello sarà la nostra roadmap che ci permetterà di ottenere ciò che si vuole.

Questo è il processo da compiere per raggiungere ogni obiettivo nell’elenco. Ecco come riprendere il controllo della vita e ottenere ciò che si desidera, semplicemente, gradualmente, senza sforzo.

