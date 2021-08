L’Italia è meta di tanti viaggi da parte di turisti nostrani e stranieri e anche quest’anno è una tra le più gettonate. Le ragioni sono ovviamente il grande patrimonio culturale che possiede, ma anche le tantissime bellezze naturali che affascinano e incantano.

Esistono, ad esempio, splendide riserve naturali misteriose da visitare come questa in Sicilia e non solo. Infatti, in Italia queste 3 spiagge paradisiache hanno un mare cristallino da cartolina.

Stiamo parlando delle più belle spiagge situate nelle Marche, regione splendida per i tanti tratti incontaminati e selvaggi che la caratterizzano. La maggior parte di queste si trovano nella famosa riviera del Conero piena di insenature e distese di sabbia spettacolari.

Anche nel 2021 la regione ha ottenuto circa 16 bandiere Blu proprio per la qualità delle spiagge, dei servizi e del mare.

In Italia queste 3 spiagge paradisiache hanno un mare cristallino da cartolina

La prima di queste spiagge meravigliose che andremo a descrivere è quella delle Due Sorelle site nel Sirolo, simbolo della meravigliosa Riviera del Conero. La principale caratteristica di questa spiaggia è la ghiaia mista a ciottoli bianchi ed è senza servizi, ma con il divieto assoluto di fumare. Per raggiungere questa meraviglia che regala uno spettacolo unico nel suo genere, l’unico modo è via mare con una barca.

La seconda in elenco è la cosiddetta “spiaggia di velluto”, ovvero la spiaggia Senigallia. Deve il suo nome proprio alla la sofficissima sabbia che la caratterizza. A differenza di quella del Sirolo, ci sono tantissimi servizi balneari, perché solitamente tante famiglie la frequentano. La caratteristica tipica è che c’è il mare basso anche fino a 30 metri dalla costa. È un posto stupendo dove potersi godere il mare in relax senza problemi.

La spiaggia immersa nella natura

L’ultima spiaggia che andremo qui a descrivere è quella di Mezzevalle di Portonovo. È circondata dalla splendida vegetazione del Monte Conero e ciò la rende una spiaggia selvaggia e incontaminata. C’è la possibilità di raggiungerla via mare, ma anche tramite sentieri immersi nelle meraviglie naturali del posto.

È bene precisare che anche in questo caso non ci sono stabilimenti balneari, ma nonostante ciò, sono presenti i servizi igienici e non solo. Ci sono anche bar, ristoranti e anche delle docce per chiunque voglia godersi il mare cristallino di questa costa.

