Le frittelle di patate sono uno tra i piatti più buoni e al contempo semplici che si possano preparare. Sono perfette per un aperitivo, da servire come finger food, magari con una salsina a base di yogurt ed erbe aromatiche, ma anche come antipasto. I bambini le adoreranno e anche gli adulti non sapranno resistere. Una tira l’altra!

Ingredienti per 6 persone

5 patate;

1 carota;

1 cipolla grande;

2 zucchine;

2 uova;

1 cucchiaio di maizena;

sale e pepe, quanto basta;

olio di semi di girasole per friggere.

Procedimento

Preparare queste gustose e croccanti frittelle di patate e verdure miste pronte in 5 minuti è un vero gioco da ragazzi. È uno di quei piatti, infatti, da poter realizzare con i propri bimbi per divertirsi insieme. Tutto ciò che occorre è una grattugia.

Mondare e lavare tutte le verdure e grattugiare tutti i vegetali con una grattugia a fori larghi. Posizionare le patate, poi, le zucchine, le cipolle e le carote grattugiate al centro di un panno pulito. Congiungere tutti i bordi al centro del panno e attorcigliarli in un unico torciglione per strizzare via l’acqua delle verdure. Sbattere le uova in una ciotola capiente e aggiungere le verdure strizzate, salare e pepare. Aggiungere, infine, anche la maizena e amalgamare molto bene il composto di uova e verdure.

Scaldare l’olio in una padella antiaderente. L’olio deve raggiungere la giusta temperatura per evitare che le frittelle si inzuppino e che il risultato sia croccante fuori e morbido dentro.

Con l’aiuto di due cucchiai, prelevare un po’ di composto alla volta e formare delle frittelle di 6 centimetri di diametro. Le frittelle non devono essere troppo alte per far sì che si cuociano anche al centro.

Devono cuocere per circa 3 minuti per lato circa. Sono pronte appena entrambi lati saranno ben dorati. Dopo la cottura, posizionare le frittelle su della carta assorbente per far assorbire l’olio in eccesso. Queste gustose e croccanti frittelle di patate e verdure miste, pronte in 5 minuti, vanno mangiate ancora calde.

Per un ulteriore ricettina sfiziosa, perfetta per un aperitivo, cliccare qui.