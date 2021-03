Un cruccio di chiunque abbia dei tappeti è come mantenerli belli, puliti e integri. Sia che si tratti un tappeto pregiato tessuto a mano che di uno industriale tessuto meccanicamente, è necessario avere alcune semplici accortezze.

Oggi vedremo come riparare i nostri tappeti quando hanno un buco.

Tecniche di riparazione

Se il nostro tappeto presenta dei fori possiamo decidere di rattopparlo. Per farlo possiamo munirci di un ago adatto, del filo di lana del colore e procedere col rammendo. Facendo molta attenzione possiamo procedere. Se il guasto si presenta in una zona marginale del tappeto, oppure in una parte solitamente coperta da un mobile, questa è una tecnica consigliabile.

Altra opzione per tappare un buco nel tappeto può essere cucire una toppa sopra al buco. In vendita esistono toppe specifiche, adatte a mimetizzarsi su un tappeto colorato. Le toppe è possibile cucirle oppure stirarle con un ferro da stiro.

Nel caso il nostro tappeto da riparare sia un tappeto tessuto a mano di grande valore, come un kilim turco oppure un tappeto persiano possiamo rivolgerci ad uno specialista. Un tessitore professionista sarà in grado di riparare i danni nel modo migliore, senza quasi lasciare traccia del suo intervento. Effettuerà la riparazione con fili pregiati e il lavoro certosino andrà ad imitare i punti originali del tessuto.

Se il danno sul tappeto è importante e coinvolge una parte ampia, possiamo optare per un taglio netto del tessuto. Possiamo letteralmente ritagliare la parte rovinata e successivamente chiudere il tessuto con un orlo oppure con un bordo in modo che non si sfilacci. In questo modo eviteremo che il taglio si apra maggiormente e il nostro tappeto sarà utilizzabile di nuovo.

Ecco come riparare i nostri tappeti quando hanno un buco

Abbiamo visto alcuni trucchi per riparare i nostri tappeti. Se il nostro tappeto è danneggiato non dobbiamo impazzire, c’è sempre la possibilità di mettere una toppa.

