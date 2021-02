Come evitare che i nostri vestiti facciano i pallini

Esiste un fenomeno fastidiosissimo che colpisce tutti i nostri vestiti, sia durante l’uso che nella lavatrice. Stiamo parlando della formazione degli antiestetici pallini, anche conosciuta come “pilling”.

Questo fenomeno può portarci a buttare via alcuni vestiti, maglioni e tute e può colpire qualsiasi filato, da quelli sintetici a quelli naturali.

Oggi vedremo in che maniera evitare che i nostri vestiti facciano i pallini in lavatrice.

Tecniche contro il pilling

I pallini si formano quanto le fibre dei filati perdono compattezza, si ingarbugliano e si raggruppano nella forma di piccole sfere. La causa principe di questo fenomeno è lo sfregamento del tessuto che avviene quando lo indossiamo e dentro la lavatrice.

Fuori dalla lavatrice dobbiamo evitare di sfregare i vestiti con zaini, borse o comportamenti come sedersi su superfici ruvide. Dobbiamo anche indossare di utilizzare ripetutamente gli stessi vestiti.

In lavatrice, invece, dobbiamo seguire determinati consigli per evitare di rovinare i nostri vestiti. Innanzitutto, dobbiamo sempre lavare al rovescio i capi che temiamo possano sviluppare pallini. Quando gli abiti girano nel cestello della lavatrice, lo sfregamento e l’attrito potrebbero portare alla formazione dei pallini. Se però sono rovesciati, i pallini resteranno nella parte interna.

Un altro consiglio efficace per evitare i pallini è seguire sempre lavaggi delicati con centrifughe lente.

Dobbiamo anche limitare l’uso dell’asciugatrice, altra grande colpevole della formazione dei pallini. Anche in questo caso è meglio evitare di asciugare nell’elettrodomestico i capi soggetti al pilling.

Per avere sempre bucati da favola dobbiamo curare la lavatrice, evitando comportamenti dannosi, come abbiamo visto qui.

Questi che abbiamo visto assieme sono alcuni dei modi per evitare che i nostri vestiti sviluppino quegli orribili pallini.

Ricordiamo che la cosa migliore da fare è agire a monte, preferendo acquistare abiti di fibre tessili meno soggette al pilling. I peggiori tessuti sono quelli sintetici come il nylon e le fibre acriliche o le fibre miste naturale e sintetico. Inoltre, come tutti sappiamo per esperienza la lana è molto soggetta al pilling. Se non vogliamo rinunciare ai morbidi e caldi maglioni di lana non dobbiamo fare altro che seguire questi consigli e fare sempre attenzione ai lavaggi e alle asciugature.