È un problema che tutti i possessori di iPhone riscontrano quotidianamente. Magari ci ritroviamo a non voler accettare una chiamata ma l’opzione non appare. Altre volte invece sì. Un incubo per gli introversi e una confusione per tutti. Ma non disperiamo, una soluzione c’è. Infatti, ecco come rifiutare sempre le chiamate su iPhone quando non appare il tasto Rifiuta. Questo articolo ci spiegherà non solo perché questo fenomeno succede, ma anche come evitarlo.

Ecco come rifiutare sempre le chiamate su iPhone quando non appare il tasto Rifiuta

Essere costretti ad accettare chiamate non piace a nessuno, men che meno quando non possiamo far squillare il telefono a vuoto perché siamo in pubblico. Ma questo fastidio finalmente arriverà ad una fine. Il mistero è stato svelato.

Semplicemente, il tasto “Rifiuta” appare solamente quando il telefono è già sbloccato. La soluzione più ovvia sembrerebbe tenere il nostro iPhone costantemente sbloccato, ma non sempre questo è possibile. Per questo, offriamo una soluzione migliore.

Quando ci ritroviamo con il telefono bloccato e nessuna possibilità di rifiutare, semplicemente pigiamo velocemente il tasto di standby/riattivazione del telefono. Per fare in modo che la persona che chiama riceva la segreteria telefonica o il segnale di occupato, basterà pigiare il tasto due volte. Generalmente il tasto si trova sul lato destro del nostro iPhone. Se non siamo sicuri che questo funzioni, facciamo una prova con qualcuno, prima di applicarlo a tutte le chiamate indesiderate.

Sempre nel caso il nostro telefono sia bloccato, talvolta appare l’opzione “ricordamelo” in basso a sinistra. Sicuramente utilissimo per ricordarsi di richiamare una persona quando siamo occupati e non possiamo rispondere immediamente.

Inoltre, il tasto “messaggio” ci permette di rifiutare la chiamata inviando anche un SMS di spiegazioni a chi ci chiama. Possiamo mandare un messaggio preimpostato oppure personalizzarne uno.

