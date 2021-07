Correre e fare jogging sono due attività benefiche sia per la salute che per il fisico. La differenza sta solamente nell’intensità dell’attività fisica; correre richiede più energia e maggiore sforzo del cuore, polmoni e muscoli. Entrambi sono considerabili una forma di esercizio aerobico, ideale per tutte le fasce di età.

Secondo betterhealth channel, correre e fare jogging aiuta a rafforzare i muscoli, migliorare la salute cardiovascolare e a mantenere un peso-forma ideale. Niente di nuovo per molte persone, che però nonostante i molti benefici non sanno da dove cominciare. Per fortuna la tecnologia ci viene in aiuto, con queste app perfette, e gratuite, per chi vuole cominciare a correre ma non trova la motivazione.

Il consiglio numero uno è Zombies, Run! Con questa applicazione, un tranquillo jogging pomeridiano diventa una corsa disperata per la sopravvivenza. L’audio simula un’apocalisse zombie, permettendo comunque di poter ascoltare la propria musica.

È possibile tenere traccia del proprio percorso, tempo e velocità. Inoltre, l’app offre diverse missioni e storie, tutte in tema apocalisse zombie. Le storie sono state create dalla multi-premiata scrittrice Naomi Alderman.

RunGo è estremamente utile per accrescere il nostro livello di cultura e spingerci ad esplorare nuovi posti. Ci informa, infatti, del percorso, raccontando tante interessanti informazioni sul posto dove ci troviamo, direzionandoci intanto verso la nostra destinazione.

Offre migliaia di tratte e include tour di città e diverse competizioni. Come tutte le app di corsa, ci fa sapere distanze percorse, calorie bruciate e tempo.

Se vogliamo fare una buona azione anche quando ci manteniamo in forma, l’app Charity Miles è quella che fa per noi. In questo modo, avremmo una vera motivazione per fare sport.

Più ci si muove, sia correndo che passeggiando o andando in bici, più soldi si possono guadagnare da donare in beneficenza. Possiamo scegliere le associazioni da aiutare sull’app. Grazie a Charity Miles, già 2.5 milioni sono stati donati in beneficienza.

Se amiamo ascoltare musica mentre corriamo, oltre al classico Spotify possiamo provare PaceDJ. Questa app modifica la musica che ascoltiamo in relazione alla nostra velocità e passo. Moltissimi sportivi la adorano, in quanto permette loro di non distrarsi e creare una colonna sonora perfetta.