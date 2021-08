La vita è un’opera teatrale e tutti recitano una parte. Ma se è così, chi è che impartisce i ruoli, e come capire dall’inizio chi è il personaggio cattivo? Non serve essere degli psicologi o dei chiaroveggenti: basta stare attenti a certi dettagli inequivocabili.

Si tratta ovviamente di criteri di valutazione generali, ai quali ciascun Lettore dovrà poi applicare il giusto buon senso. Ecco come riconoscere una persona cattiva e starne alla larga per proteggere sé stessi ed evitare di soffrire in futuro.

Non importa quanto sia evidente la realtà: queste persone negheranno sempre la verità dei fatti. Per loro conta solo la loro realtà, anche se è contraria a quello che tutti sanno essere vero. Questo è un riflesso di cattivi pensieri e idee sbagliate.

Bugiardi e manipolatori

Un aspetto di questo comportamento è la grande capacità delle persone cattive di essere dei manipolatori. Sono capaci di distorcere qualsiasi fatto che non vogliono accettare. Estrapolano le parole fuori dal contesto e le distorcono. Sulla base di tutto questo inventano la loro versione dei fatti, che diventerà poi la loro verità.

Le persone cattive hanno la grande capacità di nascondere le informazioni, soprattutto quando possono essere usate per comprometterle. Nonostante ciò, non pensano che questo sia un comportamento sbagliato perché lo usano per proteggere loro stessi. Hanno inoltre l’incredibile capacità di far sentire in colpa chi gli sta vicino, accusando loro di non fidarsi abbastanza. Ma in realtà non stanno facendo nulla per comportarsi in maniera corretta.

Tutto ciò si riassume in un comportamento semplice: la menzogna. Le persone tendenzialmente cattive hanno l’abitudine di dire bugie, riempiendo i loro racconti con particolari esagerati e mai veritieri. Mentire è il modo che hanno di sentirsi soddisfatti.

Tutti questi comportamenti si affiancano ad un’assoluta mancanza di rimorso. Queste persone non si pentono mai quando fanno un danno ad un’altra persona: addirittura sono entusiasti di rovinare le relazioni e la felicità altrui. Li fa sentire i protagonisti.

Le uniche relazioni che intrattengono sono quelle di convenienza. Finché essere loro amici li porta beneficio, si spenderanno in quella relazione. Saranno presenti nei momenti felici e di successo, ma poi spariranno in quelli di difficoltà e di dolore.

Tutti questi segnali sono importanti per comprendere quali sono le persone da tenersi strette e quali quelle da evitare.