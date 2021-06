Molto spesso ci capita di rompere dei barattoli di vetro, o di utilizzarli senza tappo per altri scopi. In questi casi, non sapendo cosa fare dei rispettivi tappi, finiscono sempre nel cestino. Ma buttare via i tappi è uno spreco non solo economico ma anche per l’ambiente. I tappi dei barattoli sono piccoli, non occupano molto spazio e sono perfetti per tantissimi originali utilizzi. Trovare nuovi utilizzi per i tappi dei barattoli non solo aiuta l’ambiente ma è un modo per allenare la nostra creatività.

Ecco come riciclare i tappi dei barattoli con queste semplici e originali idee alternative per non buttare via niente

Sottobicchieri

I tappi dei barattoli sono perfetti per diventare degli originali sottobicchieri. Possono essere decorati e colorati di diversi colori. Un’idea carina è quella di ritagliare dei fogli di sughero da inserire sul fondo del tappo e decorarlo come più ci piace. Il fondo del tappo sarà la base del sottobicchiere e il sughero assorbirà le eventuali gocce.

Stampi per candele

I tappi dei barattoli sono dei contenitori, seppur piccoli. Sciogliendoci dentro della cera si possono creare delle candele aromatizzate di tanti colori e forme. Il tappo può essere rivestito o semplicemente colorato per dare un tocco originale alla nostra casa.

Decorazioni natalizie

Per tutti quelli a cui piace il fai da te natalizio questa potrebbe essere un’ottima idea per riciclare i tappi dei barattoli. Rivestendoli e colorandoli possono essere create delle bellissime e originali decorazioni natalizie da appendere sull’albero. Sarà sufficiente bucare il tappo e far passare un nastro in modo da poterli appendere. Questa è un’ottima idea da realizzare con i bambini, daranno sfogo alla loro fantasia e ne gioverà anche la manualità.

Cornici

Anche questa è un’idea originalissima per riciclare i tappi dei barattoli. Si ritagliano le foto in modo circolare e si attaccano sul fondo del tappo. I tappi poi possono anche essere attaccati insieme per fare un originalissimo collage di foto da appendere al muro.

Se riciclare i tappi dei barattoli con queste semplici e originali idee alternative per non buttare via non ci hanno convinto, ricordiamo comunque che sono utilissimi anche in cucina come stampi per pasta e biscotti!