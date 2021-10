Dopo quasi due anni di quarantene e blocchi a causa della pandemia, finalmente stiamo tornando a vedere un po’ di normalità. Ciò significa anche tornare a viaggiare, con le dovute precauzioni ovviamente. Già dall’estate appena trascorsa si è assistito a un aumento dei viaggiatori e dei vacanzieri. Anche in autunno questa tendenza è in aumento.

Ritornano anche gli incentivi per i viaggi dei giovani, tra cui l’iniziativa DiscoverEU, promossa dall’Unione Europea per incoraggiare i più giovani a viaggiare e a scoprire le diversità paesaggistiche e culturali europee. Questa iniziativa permette ai giovani di una determinata fascia d’età di viaggiare in treno gratuitamente per tutta l’Unione Europea. Dunque, ecco come richiedere il nuovo pass per viaggiare gratuitamente in treno in tutta Europa.

Chi può fare la domanda

La domanda potrà essere presentata fino al 26 ottobre 2021 tramite la registrazione a un portale dedicato. A poter richiedere il pass DiscoverEU sono i giovanissimi nati tra il 1° luglio 2001 (incluso) e il 31 dicembre 2003.

Inoltre, è necessario avere la cittadinanza italiana o di un qualunque altro stato dell’Unione Europea al momento della domanda ed essere in possesso di passaporto o carta d’identità.

Ecco come richiedere il nuovo pass per viaggiare gratuitamente in treno in tutta Europa

A disposizione ci sono circa 60.000 pass che saranno attivi da marzo 2022 e febbraio 2023, validi fino a un massimo di 30 giorni. Il pass sarà ferroviario, quindi permetterà ai giovani di viaggiare in treno gratis per un mese in tutto il territorio dell’Unione Europea.

In alcuni casi, però, il pass sarà valido anche per altri mezzi di trasporto: autobus, traghetto e, in casi eccezionali di chi vive nelle isole, per esempio, anche l’aereo.

Si può viaggiare anche in gruppo, fino ad un massimo di 5 persone. In questo caso basta semplicemente utilizzare lo stesso codice in fase di presentazione della domanda. Inoltre, grazie all’hashtag #DiscoverEU potranno essere condivisi sui social foto e video dei momenti passati in questa avventura.

È un’ottima opportunità per chi ama viaggiare e vuole farlo zaino in spalla con un gruppo di amici. Tutto questo senza spendere troppo, ci si può organizzare per dormire in economici ostelli della gioventù e mangiare al supermercato, concedendosi un piatto tipico una volta ogni tanto. Non solo sarà utile per stringere nuove amicizie con persone provenienti da tutta Europa, ma sarà anche bellissimo scoprire posti nuovi e culture diverse.

