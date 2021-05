Può capitare di compare più frutta di quella che effettivamente consumiamo. E magari per distrazione ci dimentichiamo di averla nel frigo. O magari tornando a casa dopo un weekend fuori troviamo questa fantastica sorpresa. Un paio di banane completamente mature e immangiabili. Che andrebbero solo buttate nella spazzatura. E invece no, possiamo riutilizzarle in modo intelligente. Creando un fertilizzante fai da te che aiuterà le nostre piantine a crescere rigogliose.

Ecco come realizzare un ottimo fertilizzante per le nostre piante con le banane ormai troppo mature che andrebbero buttate

Noi dello Staff di ProiezionidiBorsa abbiamo già parlato in questo articolo di come riciclare le bucce di banana. Oggi invece ci occuperemo di come riutilizzare la banana intera e non fare scarti alimentari! Per preparare questo fertilizzante ci serviranno delle banane mature. E un paio di gusci d’uovo. I gusci d’uovo, infatti, sono perfetti per dare nutrimento alle nostre piante. I gusci d’uovo contengono carbonato di calcio. Una sostanza perfetta per rinforzare il fusto delle piante.

Basta un frullatore e via

Prendiamo le nostre banane super mature. Le tagliamo a pezzetti, lasciando la buccia, mi raccomando. Dopodiché le mettiamo nel bicchiere del frullatore. Aggiungiamo un paio di gusci d’uovo e un goccio d’acqua. E cominciamo a frullare. Si formerà così un composto denso e il fertilizzante è pronto. Trasferiamolo in una ciotola e prendiamo la nostra pianta. Questo fertilizzante è l’ideale quando dobbiamo travasare la pianta. O piantarne una nuova ma con le radici già formate. Nel vaso con la terra facciamo un solco abbastanza profondo. Aggiungiamo un cucchiaio o due di composto. E poi inseriamo la piantina. Riempiamo il solco con il terriccio e via.

Quindi, ecco come realizzare un ottimo fertilizzante per le nostre piante con le banane ormai troppo mature che andrebbero buttate. Ora le nostre piante avranno tutto il nutrimento necessario per crescere rigogliose. Con un composto totalmente naturale fatto di cose che altrimenti avremmo buttato. Così risparmieremo sul costo del fertilizzante e inquineremo di meno.