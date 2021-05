I giardini più belli sono quelli di chi non pianta distrattamente alberi e fiori, ma seleziona attentamente le specie da coltivare. Ogni pianta ha le sue esigenze e particolari caratteristiche da rispettare. Chi sceglie il frassino lo fa perché è una pianta che sporca davvero poco ed è perfetta per viali e sentieri di un giardino elegante. Questo albero bello anche in autunno sporca pochissimo e produce una linfa dagli effetti incredibili. Ecco qualche curiosità su questa speciale secrezione dell’albero che arriva a costare anche 2.000 euro al chilo. Prima però ecco le caratteristiche di quest’arbusto.

L’albero di frassino

Molti lo conosceranno come materiale per l’arredo di casa. La realizzazione di mobili in legno di frassino è davvero molto frequente. Ma quest’albero è un’ottima scelta anche come arbusto da giardino per infinite ragioni. Innanzitutto è bello anche in autunno per la caratteristica colorazione gialla che assumono le foglie. La sua crescita è regolare e non richiede troppa manutenzione o potature frequenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Si tratta di un albero che cresce in altezza e regala una buona frescura. Ma la qualità più grande di questa specie è la produzione di una linfa speciale. Essa arriva a costare 200 euro al chilo se estratta dai rami e 2.000 dal tronco. Questo albero bello anche in autunno sporca pochissimo e produce una linfa dagli effetti incredibili.

La manna del frassino

Alcune specie di frassino, come il Fraxinus ornus, producono questa caratteristica secrezione venduta in farmacia per una serie di benefici. Bisogna specificare infatti che non tutti gli esemplari la producono e che bisogna consumare solo la linfa soggetta ad alcune lavorazioni. Tuttavia in alcune regioni del sud Italia molti possiedono vaste colture di quest’albero e vendono la manna del frassino.

Questa riceverà una lavorazione e sarà poi possibile acquistarla in farmacia. L’albero produce questa resina da adulto, dopo circa 5 o 6 anni. A partire da luglio gli agricoltori incideranno il tronco con l’apposita “mannarola” e l’albero produrrà questa secrezione. In genere è di colore giallo o bianco e solidifica a contatto con l’aria. Ma quali sono i benefici?

I benefici della consumazione della manna

La manna raffinata industrialmente e venduta in farmacia ha importanti benefici. È un lassativo naturale dall’effetto leggero, ma anche un dolcificante adatto per diabetici. La sua consumazione è spesso consigliata anche ai bambini di prima infanzia. Cura la tosse ma è anche utilizzata per la produzione di cosmetici.

Approfondimenti

In questa guida invece ecco come coltivare una pianta i cui semi sono frequentemente sulle nostre tavole.